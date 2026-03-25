HBO stawia fortunę na Harry’ego Pottera. To ma być serialowy gigant, jakiego telewizja zwykle nie finansuje

HBO nie ukrywa, że nowy serialowy Harry Potter jest projektem z innej półki niż standardowe produkcje telewizyjne. Według przedstawicielki platformy to inwestycja, na którą w normalnych warunkach stacja zwykle by się nie zdecydowała.
Podczas Series Mania, międzynarodowego festiwalu poświęconego serialom telewizyjnym, odbywającego się w Lille we Francji padły ważne deklaracje. Sarah Aubrey, szefowa programów oryginalnych HBO, mówiła o Harrym Potterze w tonie, który trudno odczytać inaczej niż jako zapowiedź wielkiego uderzenia. Z jednej strony podkreślała presję towarzyszącą adaptacji tak kultowego materiału, z drugiej wprost przyznała, że skala finansowego zaangażowania przy Harrym Potterze wykracza poza typowe realia telewizji.
HBO inwestuje ogromne pieniądze w rozwój serialu z uniwersum Harry’ego Pottera
Jak mówi sama Aubrey:
Włożyliśmy w ten serial ogromny wysiłek. Zamierzamy zekranizować wszystkie książki. […] Świat stworzony [przez J.K. Rowling] jest naprawdę niezwykły.
Ponadto z jej ust padła twarda deklaracja:
Zainwestowaliśmy środki finansowe, jakich zazwyczaj nie przeznacza się na produkcję serialu telewizyjnego.
To ponury, ale bardzo wymowny kontrapunkt dla całej kampanii: serial jeszcze nie zadebiutował, a już musi mierzyć się nie tylko z gigantycznymi oczekiwaniami, lecz także z toksycznością, która od lat towarzyszy każdej większej dyskusji wokół marki Rowling.
W tle widać też szerszy ruch WB. Harry Potter jest mocno eksponowana przy rozwijaniu HBO i nowych działaniach promocyjnych w Europie, co tylko wzmacnia wrażenie, że korporacja nie traktuje serialu jako zwykłej adaptacji, ale jako długoterminowy motor całego ekosystemu. I właśnie tu leży sedno sprawy: HBO nie inwestuje ogromnych pieniędzy dlatego, że chce jeszcze raz opowiedzieć znaną historię.
Inwestuje dlatego, że potrzebuje eventu na skalę światową. Jeśli serial okaże się sukcesem, Hogwart znów stanie się maszyną do generowania kulturowego szumu i abonamentów. Jeśli nie, to będzie to jedna z najbardziej kosztownych lekcji o tym, że nawet magia nie gwarantuje dziś zwycięstwa.
