Harry Potter w nowym oficjalnym zdjęciu. Znamy datę premiery pierwszego zwiastuna

Radosław Krajewski
2026/03/24 15:35
Nadchodzi oczekiwana premiera pierwszego materiału wideo z serialowej wersji Harry’ego Pottera.

Fani Harry’ego Pottera nareszcie otrzymają to, na co tak długo czekali. HBO Max potwierdziło, że już jutro pojawi się pierwszy zwiastun serialowej adaptacji powieści J.K. Rowling. Chociaż należy oczekiwać teasera zamiast pełnoprawnego trailera, to widzowie zobaczą pierwsze sceny pochodzące z serialu, które prawdopodobnie zaprezentują trójkę głównych bohaterów, a także inne postacie, w tym Draco Malfoya oraz nauczycieli Hogwartu, na czele z Albusem Dumbledorem, Severusem Snapem oraz gajowym Hagridem. Nie zabraknie również pierwszego spojrzenia na kluczowe lokacje z serialu, w tym Szkołę Magii i Czarodziejstwa Hogwart. Niestety konkretna data premiery zwiastuna nie jest jeszcze znana.

Harry Potter – dzisiaj nowe zdjęcie, a jutro pierwszy zwiastun

Na osłodę fani otrzymali nowe zdjęcie z serialu. Możemy na nim zobaczyć Dominica McLaughlina jako Harry’ego Pottera w stroju do Quidditch, który zmierza na stadion, aby zmierzyć się z drużyną Ravenclaw. Na drugim planie możemy zobaczyć również innych uczniów Hogwartu. Zdjęcie zobaczycie poniżej.

W główne role młodych bohaterów wcielą się Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout jako Ron Weasley. Za scenariusz i funkcję showrunnerki odpowiada Francesca Gardiner, a Mark Mylod wyreżyseruje kilka odcinków i będzie producentem wykonawczym. W produkcję zaangażowani są także J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley Letts oraz David Heyman.

Premiera serialowego Harry’ego Pottera planowana jest na 2027 rok.

