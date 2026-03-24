Harry Potter w nowym oficjalnym zdjęciu. Znamy datę premiery pierwszego zwiastuna

Fani Harry’ego Pottera nareszcie otrzymają to, na co tak długo czekali. HBO Max potwierdziło, że już jutro pojawi się pierwszy zwiastun serialowej adaptacji powieści J.K. Rowling. Chociaż należy oczekiwać teasera zamiast pełnoprawnego trailera, to widzowie zobaczą pierwsze sceny pochodzące z serialu, które prawdopodobnie zaprezentują trójkę głównych bohaterów, a także inne postacie, w tym Draco Malfoya oraz nauczycieli Hogwartu, na czele z Albusem Dumbledorem, Severusem Snapem oraz gajowym Hagridem. Nie zabraknie również pierwszego spojrzenia na kluczowe lokacje z serialu, w tym Szkołę Magii i Czarodziejstwa Hogwart. Niestety konkretna data premiery zwiastuna nie jest jeszcze znana.

Harry Potter – dzisiaj nowe zdjęcie, a jutro pierwszy zwiastun

Na osłodę fani otrzymali nowe zdjęcie z serialu. Możemy na nim zobaczyć Dominica McLaughlina jako Harry’ego Pottera w stroju do Quidditch, który zmierza na stadion, aby zmierzyć się z drużyną Ravenclaw. Na drugim planie możemy zobaczyć również innych uczniów Hogwartu. Zdjęcie zobaczycie poniżej.