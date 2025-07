Harry Potter z nowymi zdjęciami z serialu. Tak będzie wyglądać Wielka Sala w Hogwarcie

Choć obsada nadchodzącego serialu Harry Potter od HBO wciąż nie jest kompletna i nie wiadomo chociażby, kto wcieli się w Voldemorta, to produkcja nie zwalnia tempa i w Wielkiej Brytanii trwają intensywne prace nad budową ogromnych planów zdjęciowych, które mają przenieść widzów z powrotem do świata magii J.K. Rowling. Jeszcze w połowie maja mogliśmy zobaczyć pierwsze ujęcia na słynną ulicę Privet Drive, przy której mieszkali Dursleyowie, a teraz do sieci trafiły kolejne fotografie, tym razem przedstawiające wczesną wersję kultowej Wielkiej Sali w Hogwarcie.

Harry Potter – nowe zdjęcia z planu prezentują Wielką Salę z Hogwartu

Chociaż kadry nie ujawniają zbyt wiele, wszystko wskazuje na to, że nowa odsłona tego kluczowego miejsca będzie godnym następcą filmowej wersji znanej z serii Warner Bros. Odtworzenie tak ikonicznych lokalizacji jak Privet Drive, Peron 9¾ czy właśnie Wielka Sala to ogromne wyzwanie. Twórcy będą musieli znaleźć balans między wiernością oryginałowi a świeżym spojrzeniem, które uzasadni powstanie nowej adaptacji. Tym bardziej że dla wielu fanów to właśnie scenografie były jednym z najmocniejszych punktów filmowej sagi.