Pierwsze zdjęcia z planu Harry’ego Pottera. Słynną lokację zbudowano od zera

Najwyraźniej castingi do Harry’ego Pottera zmierzają do końca, gdyż do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu serialowej wersji. W Wielkiej Brytanii trwa już budowa scenografii, a do sieci trafiły pierwsze zdjęcia nowej wersji słynnej ulicy Privet Drive, przy której mieszkali Dursleyowie. To właśnie w ich domu przy Privet Drive 4 swoje dzieciństwo spędził Harry Potter.

Harry Potter – pierwsze zdjęcia z planu serialu

Nowa odsłona domów przy Privet Drive jest nieco bardziej nowoczesna niż wersja znana z filmów, ale zachowuje wyraźnie brytyjski charakter. To powinno uspokoić fanów obawiających się „amerykanizacji” tej ekranizacji.