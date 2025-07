Gwiazda Harry’ego Pottera ostro o castingu Snape’a w serialu. „To rasizm”

Jeszcze pod koniec maja poznaliśmy nazwiska młodych aktorów, którzy wcielą się w rolę głównej trójki bohaterów w serialowej wersji Harry’ego Pottera. Wcześniej HBO poinformowało, że Paapa Essiedu wcieli się w Severusa Snape’a, co wywołało lawinę krytycznych komentarzy. Wcielający się w Lucjusza Malfoya w oryginalnej filmowej serii Jason Isaacs, publicznie skrytykował część reakcji na obsadzenie Essiedu w roli profesora eliksirów, nazywając je wprost „rasistowskimi”.

Paapa Essiedu to jeden z najlepszych aktorów, jakich widziałem w życiu. Widziałem ludzi w internecie, którzy są dla niego niegrzeczni. To, co robią, to rasizm - powiedział Isaacs podczas panelu na FanExpo Denver.