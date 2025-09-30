Konflikt J.K. Rowling i Emmy Watson narasta. Autorka Harry’ego Pottera ostro uderza w aktorkę

Pisarka odniosła się do niedawnego wywiadu Emmy Watson.
Relacja pomiędzy J.K. Rowling a Emmą Watson ponownie znalazła się w centrum uwagi. Autorka serii o Harrym Potterze opublikowała obszerny wpis w serwisie X, w którym ostro skrytykowała odtwórczynię roli Hermiony Granger. Jak twierdzi pisarka, Watson nie tylko nie rozumie realnych problemów społecznych, ale w przeszłości miała przekazać jej list z wyrazami współczucia, mimo że wcześniej publicznie podważała jej stanowisko w sprawie osób transpłciowych.
Rowling zarzuca odtwórczyni roli Hermiony ignorancję
Napięcia między pisarką a aktorką rozpoczęły się w 2020 roku, kiedy Rowling zaczęła wyrażać opinie dotyczące osób transpłciowych, które wiele osób odebrało jako transfobiczne. Emma Watson, podobnie jak Daniel Radcliffe, otwarcie sprzeciwiła się tym poglądom. W tamtym czasie aktorka wydała oświadczenie:
Osoby transpłciowe są tym, kim mówią, że są, i zasługują na to, by żyć bez ciągłego podważania ich tożsamości czy odmawiania im prawa do niej – stwierdziła Watson.
W swoim najnowszym wpisie Rowling podkreśliła, że nie oczekuje, by aktorzy związani z Harrym Potterem zawsze zgadzali się z jej opiniami:
Nie jestem nikomu winna wiecznej zgodności poglądów tylko dlatego, że kiedyś grał w filmie na podstawie mojej książki. Emma Watson i inni mają pełne prawo wierzyć w ideologię tożsamości płciowej. Te przekonania są chronione prawem i nigdy nie chciałabym, aby spotkały ich za nie groźby utraty pracy, przemocy czy śmierci – napisała Rowling.
Jednocześnie dodała jednak, że Watson i Radcliffe w ostatnich latach zachowują się tak, jakby mieli szczególne prawo do publicznego oceniania jej stanowiska:
Mają wrażenie, że nasze dawne zawodowe powiązania dają im nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek krytykowania mnie w przestrzeni publicznej – zaznaczyła autorka.
Niedawno aktorka poruszyła ten temat w podcaście On Purpose With Jay Shetty. Stwierdziła wówczas, że mimo różnic poglądów wciąż potrafi doceniać współpracę z Rowling na planie Harry’ego Pottera.
Naprawdę wierzę, że fakt, iż mam swoje przekonania i wartości, nie odbiera mi prawa do pielęgnowania wspomnień i doświadczeń, które łączą mnie z Jo. Nigdy nie uwierzę, że jedno wyklucza drugie – powiedziała Watson.
Rowling ujawniła, że w okresie największej fali gróźb wobec niej, obejmujących nawet groźby śmierci, otrzymała od Watson krótką wiadomość przekazaną za pośrednictwem osób trzecich:
Poprosiła kogoś, aby przekazał mi odręczną notatkę z jednym zdaniem: „Bardzo mi przykro z powodu tego, przez co przechodzisz”. To był czas, gdy byłam zmuszona do wzmocnienia środków bezpieczeństwa z obawy o życie swoje i rodziny. Emma publicznie dolewała oliwy do ognia, a potem uznała, że jedno zdanie współczucia ma mi wystarczyć – podkreśliła autorka.
GramTV przedstawia:
Pisarka oskarżyła również Watson o brak doświadczenia z codziennymi problemami zwykłych ludzi:
Emma ma tak niewiele doświadczenia życiowego, że nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo jest nieświadoma. Nigdy nie będzie potrzebować schroniska dla bezdomnych. Nie trafi na wieloosobową salę w publicznym szpitalu. Jej toaleta publiczna to pojedyncze pomieszczenie z ochroniarzem za drzwiami. Czy kiedykolwiek musiała rozebrać się w koedukacyjnej przebieralni na basenie komunalnym? Czy będzie zmuszona korzystać z państwowego ośrodka dla ofiar gwałtu, który nie zapewnia wyłącznie kobiecej obsługi? – napisała Rowling.
Rowling odniosła się także do swojego życia przed sukcesem literackim:
Nie byłam multimilionerką w wieku czternastu lat. Żyłam w biedzie, kiedy pisałam książkę, która uczyniła Emmę sławną. Z własnego doświadczenia wiem, co oznacza niszczenie praw kobiet, w czym Emma tak ochoczo uczestniczy – zaznaczyła autorka.
Mimo ostrej wymiany zdań Watson w podcaście zapewniła, że pozostaje otwarta na rozmowę:
Tak, zawsze będę gotowa. Naprawdę w to wierzę – odpowiedziała na pytanie, czy chciałaby podjąć dialog z Rowling.
Pisarka zareagowała na tę wypowiedź, udostępniając parodię wywiadu Watson stworzoną przez komiczkę IntelLady. Dodała wtedy komentarz: „Uwielbiam wszystkie takie przeróbki”.