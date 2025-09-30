Konflikt J.K. Rowling i Emmy Watson narasta. Autorka Harry’ego Pottera ostro uderza w aktorkę

Napięcia między pisarką a aktorką rozpoczęły się w 2020 roku, kiedy Rowling zaczęła wyrażać opinie dotyczące osób transpłciowych, które wiele osób odebrało jako transfobiczne. Emma Watson, podobnie jak Daniel Radcliffe, otwarcie sprzeciwiła się tym poglądom. W tamtym czasie aktorka wydała oświadczenie:

Relacja pomiędzy J.K. Rowling a Emmą Watson ponownie znalazła się w centrum uwagi. Autorka serii o Harrym Potterze opublikowała obszerny wpis w serwisie X, w którym ostro skrytykowała odtwórczynię roli Hermiony Granger. Jak twierdzi pisarka, Watson nie tylko nie rozumie realnych problemów społecznych, ale w przeszłości miała przekazać jej list z wyrazami współczucia, mimo że wcześniej publicznie podważała jej stanowisko w sprawie osób transpłciowych.

Osoby transpłciowe są tym, kim mówią, że są, i zasługują na to, by żyć bez ciągłego podważania ich tożsamości czy odmawiania im prawa do niej – stwierdziła Watson.

W swoim najnowszym wpisie Rowling podkreśliła, że nie oczekuje, by aktorzy związani z Harrym Potterem zawsze zgadzali się z jej opiniami:

Nie jestem nikomu winna wiecznej zgodności poglądów tylko dlatego, że kiedyś grał w filmie na podstawie mojej książki. Emma Watson i inni mają pełne prawo wierzyć w ideologię tożsamości płciowej. Te przekonania są chronione prawem i nigdy nie chciałabym, aby spotkały ich za nie groźby utraty pracy, przemocy czy śmierci – napisała Rowling.

Jednocześnie dodała jednak, że Watson i Radcliffe w ostatnich latach zachowują się tak, jakby mieli szczególne prawo do publicznego oceniania jej stanowiska:

Mają wrażenie, że nasze dawne zawodowe powiązania dają im nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek krytykowania mnie w przestrzeni publicznej – zaznaczyła autorka.

Niedawno aktorka poruszyła ten temat w podcaście On Purpose With Jay Shetty. Stwierdziła wówczas, że mimo różnic poglądów wciąż potrafi doceniać współpracę z Rowling na planie Harry’ego Pottera.

Naprawdę wierzę, że fakt, iż mam swoje przekonania i wartości, nie odbiera mi prawa do pielęgnowania wspomnień i doświadczeń, które łączą mnie z Jo. Nigdy nie uwierzę, że jedno wyklucza drugie – powiedziała Watson.

Rowling ujawniła, że w okresie największej fali gróźb wobec niej, obejmujących nawet groźby śmierci, otrzymała od Watson krótką wiadomość przekazaną za pośrednictwem osób trzecich: