Harry Potter: Defenders of Hogwarts oficjalnie zapowiedziane. Gracze wspólnie przeżyją znane przygody w świecie czarodziejów

Fani uniwersum Harry’ego Pottera mogą w najbliższym czasie liczyć na sporo nowych produkcji osadzonych w czarodziejskim świecie. Na horyzoncie znajduje się serial HBO, którego pierwszy sezon zadebiutuje w Boże Narodzenie tego roku, a coraz częściej mówi się również o możliwie szybkiej premierze kontynuacji Hogwarts Legacy. Teraz do tego zestawu dołącza kolejna produkcja skierowana do miłośników magicznego świata.

Harry Potter: Defenders of Hogwarts – zapowiedziano nową grę planszową z czarodziejskiego świata

Oficjalnie zapowiedziano Harry Potter: Defenders of Hogwarts, czyli nową wieloosobową grę planszową osadzoną w realiach finałowej bitwy o Hogwart znanej z Harry’ego Pottera i Insygniów Śmierci. Produkcja została przygotowana z myślą o rozgrywce dla od dwóch do pięciu osób, a pojedyncza partia ma trwać nawet do 90 minut.