Harry Potter: Defenders of Hogwarts oficjalnie zapowiedziane. Gracze wspólnie przeżyją znane przygody w świecie czarodziejów

Fani uniwersum Harry’ego Pottera mogą w najbliższym czasie liczyć na sporo nowych produkcji osadzonych w czarodziejskim świecie. Na horyzoncie znajduje się serial HBO, którego pierwszy sezon zadebiutuje w Boże Narodzenie tego roku, a coraz częściej mówi się również o możliwie szybkiej premierze kontynuacji Hogwarts Legacy.Teraz do tego zestawu dołącza kolejna produkcja skierowana do miłośników magicznego świata.
Harry Potter: Defenders of Hogwarts – zapowiedziano nową grę planszową z czarodziejskiego świata
Oficjalnie zapowiedziano Harry Potter: Defenders of Hogwarts, czyli nową wieloosobową grę planszową osadzoną w realiach finałowej bitwy o Hogwart znanej z Harry’ego Pottera i Insygniów Śmierci. Produkcja została przygotowana z myślą o rozgrywce dla od dwóch do pięciu osób, a pojedyncza partia ma trwać nawet do 90 minut.
Za oprawę wizualną odpowiada studio MinaLima, doskonale znane fanom filmowego uniwersum Harry’ego Pottera. To właśnie ten zespół stworzył między innymi kultową Mapę Huncwotów oraz projekt Proroka Codziennego. Z kolei nad samą mechaniką gry pracuje wielokrotnie nagradzany projektant David Waterman.
Opis gry sugeruje, że gracze staną przed wyborem jednej z dwóch stron konfliktu i będą mogli opowiedzieć się zarówno po stronie uczniów Hogwartu, jak i sił ciemności:
Lord Voldemort wkrótce dotrze do zamku. Przygotuj się na to, co nadchodzi, doskonaląc swoje umiejętności rzucania zaklęć, eksplorując legendarne tereny Hogwartu i budując fundamenty pod starcie dobra ze złem.
Pytanie brzmi, czy staniesz do walki jako lojalny uczeń Hogwartu, czy może jako członek sił ciemności, pragnący sprowadzić nową erę mroku. Wybór należy do ciebie.
Twórcy poinformowali również, że projekt już wkrótce pojawi się na Kickstarterze, gdzie gracze będą mogli wesprzeć produkcję finansowo. Wszystko wskazuje na to, że Defenders of Hogwarts ma być jednym z ciekawszych projektów dla fanów Wizarding World, szczególnie tych, którzy lubią planszówki i kolekcjonerskie wydania inspirowane filmowym stylem serii.
