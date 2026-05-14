Dlaczego Peter Jackson nie stworzy nowego filmu z Władcy Pierścieni? Reżyser ma szczególny powód

Twórca trylogii Władca Pierścieni ujawnił, czemu nie stanie za kamerą nowej produkcji.

Po latach przerwy świat Śródziemia ponownie zagości na wielkim ekranie. Film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum opowie historię Smeagola i jego przeszłości, ale tym razem za kamerą nie stanie Peter Jackson. Reżyser kultowych trylogii Władcy Pierścieni Hobbita uznał, że projekt zyska więcej, jeśli poprowadzi go Andy Serkis, od lat wcielający się w postać Golluma. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum – dlaczego Peter Jackson nie reżyseruje filmu? Podczas spotkania na Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie Jackson otrzymał Złotą Palmę, wyjaśnił, dlaczego nie zdecydował się ponownie objąć stanowiska reżysera:

Mógłbym to wyreżyserować, ale pomyślałem, że już to robiłem. W przypadku tej historii, rozgrywającej się pomiędzy Hobbitem a Władcą Pierścieni, znacznie ciekawsze będzie, jeśli to Andy Serkis stanie za kamerą. Twórca zdradził, że nowy film skupi się przede wszystkim na psychice Golluma oraz jego uzależnieniu od Jedynego Pierścienia: To wewnętrzna opowieść o psychologii Golluma i jego uzależnieniu. To bardzo osobista historia. Andy zna tę postać lepiej niż ktokolwiek inny. Im dłużej o tym myślałem, tym bardziej ekscytowała mnie wizja filmu wyreżyserowanego właśnie przez niego. Jackson podkreślił również, że zamierza wspierać projekt jako producent, ale nie będzie ingerował w pracę reżysera: Pozostawiam to Andy'emu. Pomagam, gdzie mogę, ale nie wtrącam się. Dałem mu tyle swobody, ile tylko mogłem.

W filmie zobaczymy ponownie Iana McKellena jako Gandalfa, Elijaha Wooda w roli Frodo Bagginsa oraz Lee Pace’a jako Thranduila. Aragorna zagra Jamie Dornan. W obsadzie znaleźli się również: Leo Woodall jako Halvard oraz Kate Winslet jako Marigol. Fabuła przeniesie widzów do czasów, gdy Gollum był jeszcze młodym Smeagolem, należącym do ludu Stoorów. Historia ma szczegółowo przedstawić wydarzenia, które doprowadziły do jego przemiany. Scenariusz przygotowują Philippa Boyens i Fran Walsh, które współtworzyły oscarową trylogię Jacksona. W pracach uczestniczą także Phoebe Gittins i Arty Papageorgiou, znani z animacji The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Reżyser ujawnił przy okazji, że wraz z Fran Walsh pracuje nad nowym scenariuszem do kontynuacji filmu Przygody Tintina: Pracuję z Fran nad nowym scenariuszem Tintina. Nawet tutaj, w Cannes, pisałem kolejne fragmenty. Przypomnijmy, że The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum trafi do kin 17 grudnia 2027 roku.

