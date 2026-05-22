Nowy Resident Evil coraz mocniej się rozkręca. Fani wciąż jednak pytają: to faktycznie ekranizacja gry czy już tylko inspiracja?

Kampania promocyjna nowego Resident Evil nabiera tempa. Niedawno do sieci trafił pierwszy zwiastun produkcji, a teraz pokazano kolejne materiały promocyjne, w tym nowe plakaty oraz pierwsze ujęcie prezentujące charakterystyczną kamerę z perspektywy bohatera. I właśnie ten element wywołuje dziś najwięcej dyskusji.

Resident Evil z nowymi plakatami. I tymi samymi wątpliwościami

Reżyser filmu Zach Cregger potwierdził bowiem, że nowy Resident Evil będzie korzystał z ujęć inspirowanych grami FPS. Część scen ma zostać pokazana z perspektywy pierwszej osoby, a kamera będzie przeplatać takie momenty z bardziej klasycznymi kadrami zza pleców bohatera. To dość wyraźnie odróżnia reboot od poprzednich filmowych wersji Resident Evil, które stawiały raczej na tradycyjne kino akcji niż bezpośrednie nawiązania do sposobu prezentacji znanego z gier. Czy to wystarczy, by zaspokoić oczekiwania fanów?