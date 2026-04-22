Hogwarts Legacy 2 coraz bliżej pierwszej prezentacji? Gra może zostać pokazana już tego lata

Warner Bros. ma przygotowywać się do zaprezentowaniu fanom nowej gry ze świata Harry’ego Pottera.

W sieci pojawiły się nowe doniesienia dotyczące kontynuacji jednego z największych hitów ostatnich lat. Hogwarts Legacy 2, czyli następca bestsellerowej produkcji osadzonej w świecie Harry’ego Pottera, według nieoficjalnych informacji może zostać zapowiedziany już w najbliższym czasie, a jego premiera miałaby odbyć się w 2027 roku. Hogwarts Legacy 2 zostanie pokazane już tego lata? Źródłem najnowszych plotek jest społeczność PotterWorldwide, która regularnie publikuje doniesienia związane z uniwersum stworzonego przez J.K. Rowling. Tym razem wskazuje ona, że ogłoszenie gry jest tuż za rogiem, a sam tytuł miałby trafić na rynek w przyszłym roku kalendarzowym względem zapowiedzi.

Plotka. Hogwarts Legacy 2 zostanie ogłoszone wkrótce. Premiera planowana jest na przyszły rok. Wczytywanie ramki mediów. Na ten moment informacje te nie zostały potwierdzone przez inne źródła, jednak skala projektu sprawia, że trudno przejść obok nich obojętnie. Pierwsze Hogwarts Legacy okazało się ogromnym sukcesem i w okresie problemów Warner Bros. Games stanowiło jeden z najważniejszych filarów finansowych firmy. Nic więc dziwnego, że decyzja o stworzeniu kontynuacji zapadła stosunkowo szybko.

GramTV przedstawia:

Według wcześniejszych raportów gra znajduje się w produkcji w studiu Avalanche Software, choć wydawca, czyli Warner Bros. Interactive Entertainment, wciąż nie zdecydował się na oficjalną zapowiedź. Jednocześnie pojawiają się sugestie, że premiera mogłaby zostać zsynchronizowana z debiutem nowego serialu Harry Potter przygotowywanego dla HBO, co wskazywałoby na okno wydawnicze od początku do wiosny 2027 roku. Dodatkowym sygnałem nadchodzących działań może być niedawne zatrudnienie nowego community managera, co często bywa jednym z elementów przygotowań do większej kampanii marketingowej. Warto również zwrócić uwagę na słowa przedstawicieli Warner Bros. Discovery, którzy zapowiadali powrót największych marek gamingowych firmy w ciągu najbliższych dwóch lat. Hogwarts Legacy bez wątpienia należy do tego grona, dlatego scenariusz szybkiej zapowiedzi i premiery wydaje się coraz bardziej prawdopodobny. Największą niewiadomą pozostaje kierunek rozwoju samej gry. Pierwsza część była klasyczną przygodą dla jednego gracza, jednak od miesięcy pojawiają się spekulacje o możliwym wprowadzeniu elementów wieloosobowych lub trybu kooperacji. Na konkretne informacje w tej sprawie przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.