Harry Potter 8? To przez J.K. Rowling obsada filmów nie chce brać w tym udziału

Swego czasu w planach była adaptacja sztuki Harry Potter i Przeklęte Dziecko. Reżyser oryginalnych filmów tłumaczy, dlaczego nie jest to już realne.

Chris Columbus, reżyser dwóch pierwszych filmów o młodym czarodzieju ostatnio dość chętnie zabiera głos na temat realizowanych, bądź niegdyś planowanych produkcji ze świata Harry’ego Pottera. Uciął spekulacje na temat możliwej ekranizacji sztuki Harry Potter i Przeklęte Dziecko. Co stoi na przeszkodzie? Harry Potter i Przeklęte Dziecko nie będzie adaptowane na film W rozmowie z The Times stwierdził, że powrót Daniela Radcliffe’a, Emmy Watson i Ruperta Grinta na wielki ekran jest nierealny – głównie z powodu napięć związanych z poglądami J.K. Rowling:

To wszystko stało się bardzo skomplikowane przez tę całą politykę. Każdy ma swoją własną perspektywę, która nie pokrywa się z jej perspektywą, i to uniemożliwia realizację. Columbus w ten sposób odnosi się do krytycznych komentarzy autorki na temat osób transpłciowych. Choć nie rozmawiał z Rowling od ponad dekady, reżyser podkreślił, że utrzymuje bliskie relacje z Danielem Radcliffe’em i zna stanowisko oryginalnej obsady. Wcześniej otwarcie krytykował komentarze pisarki, określając je jako „bardzo smutne”.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że tuż po zakończeniu głównej sagi, spekulowano o ewentualnym powrocie obsady w ósmym filmie. Podstawą scenariusza miała być sztuka teatralna Harry Potter i Przeklęte Dziecko. Akcja rozgrywa się dwadzieścia lat po wydarzeniach z Insygniów Śmierci, opowiadająca historię syna Harry’ego, Albusa Severusa. Columbus kiedyś rozważał jej adaptację, jednak teraz jednoznacznie wykluczył tę możliwość. Choć w kinach fani nie zobaczą kontynuacji, uniwersum Pottera wciąż żyje. HBO realizuje właśnie wysokobudżetowy serial, którego koszt ma sięgać nawet 200 milionów dolarów za sezon. Co ciekawe, reżyser oryginalnych filmów najwyraźniej podchodzi do tego projektu ze sceptycznie.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





