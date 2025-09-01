Zaloguj się lub Zarejestruj

Harry Potter 8? To przez J.K. Rowling obsada filmów nie chce brać w tym udziału

Jakub Piwoński
2025/09/01 09:30
Swego czasu w planach była adaptacja sztuki Harry Potter i Przeklęte Dziecko. Reżyser oryginalnych filmów tłumaczy, dlaczego nie jest to już realne.

Chris Columbus, reżyser dwóch pierwszych filmów o młodym czarodzieju ostatnio dość chętnie zabiera głos na temat realizowanych, bądź niegdyś planowanych produkcji ze świata Harry’ego Pottera. Uciął spekulacje na temat możliwej ekranizacji sztuki Harry Potter i Przeklęte Dziecko. Co stoi na przeszkodzie?

Harry Potter – obsada i autorka
Harry Potter i Przeklęte Dziecko nie będzie adaptowane na film

W rozmowie z The Times stwierdził, że powrót Daniela Radcliffe’a, Emmy Watson i Ruperta Grinta na wielki ekran jest nierealny – głównie z powodu napięć związanych z poglądami J.K. Rowling:

To wszystko stało się bardzo skomplikowane przez tę całą politykę. Każdy ma swoją własną perspektywę, która nie pokrywa się z jej perspektywą, i to uniemożliwia realizację.

Columbus w ten sposób odnosi się do krytycznych komentarzy autorki na temat osób transpłciowych. Choć nie rozmawiał z Rowling od ponad dekady, reżyser podkreślił, że utrzymuje bliskie relacje z Danielem Radcliffe’em i zna stanowisko oryginalnej obsady. Wcześniej otwarcie krytykował komentarze pisarki, określając je jako „bardzo smutne”.

Przypomnijmy, że tuż po zakończeniu głównej sagi, spekulowano o ewentualnym powrocie obsady w ósmym filmie. Podstawą scenariusza miała być sztuka teatralna Harry Potter i Przeklęte Dziecko. Akcja rozgrywa się dwadzieścia lat po wydarzeniach z Insygniów Śmierci, opowiadająca historię syna Harry’ego, Albusa Severusa. Columbus kiedyś rozważał jej adaptację, jednak teraz jednoznacznie wykluczył tę możliwość.

Choć w kinach fani nie zobaczą kontynuacji, uniwersum Pottera wciąż żyje. HBO realizuje właśnie wysokobudżetowy serial, którego koszt ma sięgać nawet 200 milionów dolarów za sezon. Co ciekawe, reżyser oryginalnych filmów najwyraźniej podchodzi do tego projektu ze sceptycznie.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/8/30/chris-columbus-says-jk-rowlings-anti-trans-stance-is-reason-why-original-harry-potter-trio-wont-return-for-a-sequel

Popkultura
Harry Potter
J.K. Rowling
Chris Columbus
Harry Potter i Przeklęte Dziecko
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:21

Najśmieszniejsze że Rowling generalnie ma dosyć liberalne poglądy. Tylko w tej jednej kwestii jest twarda. No ale to wystarczyło żeby ją "wykluczyć", bo żeby być zaakceptowanym przez pewne środowiska musisz 100% mówić jak oni.

No nic, myślę że jest bardzo zmartwiona z tego powodu - napisała jedno z najbardziej wpływowych dzieł 20 wieku, kosi tyle szmalu z tantiemów czy praw do marki że pewnie nie wie już co z tymi pieniędzmi robić...




