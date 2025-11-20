Rowling na planie Harry’ego Pottera. Fani mogą być spokojni o serial?

Autorka po raz pierwszy pojawiła się na planie nowej, serialowej wersji Harry’ego Pottera.

Prace nad serialową adaptacją przygód młodego czarodzieja trwają w najlepsze, a ekipa filmowa doczekała się wyjątkowego gościa. J.K. Rowling po raz pierwszy odwiedziła plan nowej produkcji osadzonej w świecie Harry’ego Pottera. Zdjęcia realizowane są zarówno w studiu Warner Bros. w Leavesden, jak i w plenerach na terenie Wielkiej Brytanii. Harry Potter – J.K. Rowling odwiedziła plan serialu od HBO Według osób związanych z przedsięwzięciem autorka chciała sprawdzić, jak przebiega przenoszenie jej bestsellerowych książek na mały ekran. Osoby z planu żartowały, że wizyta przypominała królewskie wydarzenie, a członkowie kierownictwa produkcji dostosowywali do niej swój harmonogram.

Rowling pełni funkcję producentki wykonawczej, a jej opinia ma znaczenie w kwestiach związanych ze scenariuszem oraz doborem obsady. Serial wszedł do produkcji latem tego roku. W czerwcu pisarka chwaliła prace nad scenariuszem i zaangażowanie zespołu twórców: Czytałam dwa pierwsze odcinki nadchodzącego serialu Harry Potter dla HBO i są tak bardzo dobre. Przy okazji ogłoszenia projektu w 2023 roku podkreślała, że platforma traktuje oryginalny materiał źródłowy z należnym szacunkiem i uwagą: Cieszę się, że mogę być częścią tej nowej adaptacji, która pozwoli na poziom szczegółowości możliwy jedynie przy formacie serialowym.

Równocześnie częścią publicznej dyskusji wokół projektu pozostają poglądy Rowling dotyczące praw osób transpłciowych. Szef HBO Casey Bloys wielokrotnie wyrażał pełne wsparcie dla współpracy ze brytyjską autorką. Sama pisarka zwraca uwagę, że kwestie światopoglądowe nie mają wpływu na decyzje obsadowe, nawet jeśli aktorzy mają inne zdanie. Nie wierzę w odbieranie ludziom pracy czy środków do życia tylko dlatego, że mają odmienne, prawnie chronione poglądy od moich. Nowa ekranizacja będzie w pełni opierać się na książkach. W obsadzie znaleźli się między innymi Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Alastair Stout w roli Rona Weasleya oraz Arabella Stanton jako Hermiona Granger. Nick Frost wciela się w Hagrida, John Lithgow w Albusa Dumbledore’a, a Janet McTeer w profesor McGonagall. Za główną wizję artystyczną odpowiada showrunnerka Francesca Gardiner, a reżyserią zajmuje się Mark Mylod. Data premiery nie jest jeszcze znana. Z kolei w przyszłym roku film Harry Potter i Kamień Filozoficzny będzie obchodził swoje 25-lecie. Z tej okazji Warner Bros. przygotowało nową wersję filmu, która będzie dostępna do obejrzenia na specjalnych ekranach.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.