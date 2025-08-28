Reżyser oryginalnego Harry’ego Pottera krytykuje serialową wersję. „Jaki jest w tym sens?”

Columbus ma podobne odczucia do wielu fanów nastoletniego czarodzieja. Po opublikowaniu pierwszych zdjęć wielu widzów było zawiedzionych, że pod względem wizualnym i stylistycznym serial będzie prezentował się bardzo podobnie do filmów.

Chris Columbus, reżyser dwóch pierwszych filmów o Harrym Potterze, czyli Kamienia Filozoficznego z 2001 roku i Komnaty Tajemnic z 2002, zabrał głos w sprawie powstającego dla HBO rebootu słynnej serii. W niedawnej rozmowie z Variety przyznał, że nie zamierza wracać do czarodziejskiego świata. Z kolei w podcaście The Rest Is Entertainment odniósł się do zdjęć z planu, na których widać Nicka Frosta w roli Hagrida. Reżyser postanowił skrytykować podejście twórców serialowego Harry’ego Pottera, którzy korzystają z dorobku filmowej franczyzy.

Powiedziałem mu: „To dla mnie bardzo surrealistyczne — musisz zrozumieć, że Robbie Coltrane i ja byliśmy sobie bardzo bliscy”. Więc to dziwne, wręcz osobliwe – wyznał.

Patrzę na te fotografie i widzę Nicka Frosta w dokładnie tym samym kostiumie, który zaprojektowaliśmy dla Hagrida. Część mnie pomyślała: „Jaki jest w tym sens?” Myślałem, że stroje i cała reszta będą inne, a to wygląda identycznie. To wszystko będzie to samo. To w pewnym sensie bardzo pochlebne, bo to dokładnie ten sam kostium Hagrida, który zaprojektowaliśmy. Więc z jednej strony to naprawdę ekscytujące, czekam, by zobaczyć, co zrobią. Z drugiej strony to trochę déjà vu – przyznał reżyser.

Choć Columbus nie chce wracać do serii, podkreśla, że nie ma żalu do HBO. Zwraca uwagę, że dzięki formatowi serialu twórcy będą mogli pozwolić sobie na znacznie wierniejsze odwzorowanie książek. Reżyser przypomniał, że w jego filmach zabrakło choćby postaci szkolnego ducha Peevesa.

Najlepsze w tym wszystkim jest to, że przy pierwszej, drugiej i trzeciej książce chcieliśmy przenieść na ekran wszystko. Nie mieliśmy jednak takiej możliwości. Dla mnie ta seria to okazja, by ożywić wszystkie te sceny – tłumaczył w Variety.

W obsadzie znajdują się: Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, Alastair Stout jako Rona Weasleya, Lox Pratt jako Draco Malfoy, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Katherine Parkinson jako Molly Weasley, Johnny Flynn jako Lucius Malfoy, Bel Powley jako Petunia Dursley, Daniel Rigby jako Vernon Dursley oraz Bertie Carvel jako Cornelius Fudge.

Premiera Harry’ego Pottera nie została jeszcze ujawniona. Debiutu na HBO i platformie Max możemy spodziewać się w 2027 roku.