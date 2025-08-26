Reżyser Harry’ego Pottera nie chce już wracać do tego świata. Ma też swoje zdanie o J.K. Rowling

Chris Columbus nakręcił dwa pierwsze filmy – Kamień filozoficzny i Komnatę tajemnic.
Chris Columbus to reżyser dwóch pierwszych filmów o Harrym Potterze i producent trzeciej części. Mogłoby się wydawać, że byłby zainteresowany ponową pracą przy prozie J.K. Rowling. Twórca jednak wykluczył swój udział w powstającym dla HBO serialu.
Reżyser Harry’ego Pottera nie chce już wracać do tego świata
Chris Columbus wyjaśnia w rozmowie z mediami:
Nie, ja to już robiłem. Widzieliście moją wersję. Nie ma już nic, co mógłbym zrobić w świecie Pottera.
Choć Columbus nie zamierza angażować się w projekt, nie ukrywa, że z ciekawością czeka na efekt prac. Jak podkreślił, serial ma szansę oddać w pełni to, czego nie udało się zmieścić w jego filmach. Przypomniał choćby postać Irytka czy scenę z eliksirami, w której Harry i Hermiona obawiają się otrucia:
Nie mogliśmy umieścić tej znakomitej sceny w filmie. Jestem pewien, że pojawi się w serialu.
