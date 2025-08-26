Zaloguj się lub Zarejestruj

Reżyser Harry’ego Pottera nie chce już wracać do tego świata. Ma też swoje zdanie o J.K. Rowling

Jakub Piwoński
2025/08/26 12:30
0
0

Chris Columbus nakręcił dwa pierwsze filmy – Kamień filozoficzny i Komnatę tajemnic.

Chris Columbus to reżyser dwóch pierwszych filmów o Harrym Potterze i producent trzeciej części. Mogłoby się wydawać, że byłby zainteresowany ponową pracą przy prozie J.K. Rowling. Twórca jednak wykluczył swój udział w powstającym dla HBO serialu.

Harry Potter
Harry Potter

Reżyser Harry’ego Pottera nie chce już wracać do tego świata

Chris Columbus wyjaśnia w rozmowie z mediami:

Nie, ja to już robiłem. Widzieliście moją wersję. Nie ma już nic, co mógłbym zrobić w świecie Pottera.

Choć Columbus nie zamierza angażować się w projekt, nie ukrywa, że z ciekawością czeka na efekt prac. Jak podkreślił, serial ma szansę oddać w pełni to, czego nie udało się zmieścić w jego filmach. Przypomniał choćby postać Irytka czy scenę z eliksirami, w której Harry i Hermiona obawiają się otrucia:

GramTV przedstawia:

Nie mogliśmy umieścić tej znakomitej sceny w filmie. Jestem pewien, że pojawi się w serialu.

Filmowiec zdradził również, że miał déjà vu, gdy zobaczył pierwsze zdjęcia Nicka Frosta w roli Hagrida oraz młodego Dominica McLaughlina jako Harry’ego na planie w Londynie. W rozmowie nie zabrakło też odniesienia do kontrowersji wokół J.K. Rowling i jej poglądów na temat osób transpłciowych. – „Czasem warto oddzielić artystę od sztuki. To, co się wydarzyło, jest przykre. Nie zgadzam się z jej poglądami, to bardzo smutne” – podsumował Columbus. Przypomnijmy, że Colmbus będzie teraz pracować przy Gremlinach 3.

Źródło:https://variety.com/2025/film/global/harry-potter-chris-columbus-reboot-jk-rowling-1236495870/

Tagi:

Popkultura
Harry Potter
Chris Columbus
reżyser
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112