Reżyser Harry’ego Pottera nie chce już wracać do tego świata. Ma też swoje zdanie o J.K. Rowling

Chris Columbus to reżyser dwóch pierwszych filmów o Harrym Potterze i producent trzeciej części. Mogłoby się wydawać, że byłby zainteresowany ponową pracą przy prozie J.K. Rowling. Twórca jednak wykluczył swój udział w powstającym dla HBO serialu.

Choć Columbus nie zamierza angażować się w projekt, nie ukrywa, że z ciekawością czeka na efekt prac. Jak podkreślił, serial ma szansę oddać w pełni to, czego nie udało się zmieścić w jego filmach. Przypomniał choćby postać Irytka czy scenę z eliksirami, w której Harry i Hermiona obawiają się otrucia:

Nie, ja to już robiłem. Widzieliście moją wersję. Nie ma już nic, co mógłbym zrobić w świecie Pottera.

Nie mogliśmy umieścić tej znakomitej sceny w filmie. Jestem pewien, że pojawi się w serialu.

Filmowiec zdradził również, że miał déjà vu, gdy zobaczył pierwsze zdjęcia Nicka Frosta w roli Hagrida oraz młodego Dominica McLaughlina jako Harry’ego na planie w Londynie. W rozmowie nie zabrakło też odniesienia do kontrowersji wokół J.K. Rowling i jej poglądów na temat osób transpłciowych. – „Czasem warto oddzielić artystę od sztuki. To, co się wydarzyło, jest przykre. Nie zgadzam się z jej poglądami, to bardzo smutne” – podsumował Columbus. Przypomnijmy, że Colmbus będzie teraz pracować przy Gremlinach 3.