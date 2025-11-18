Hogwarts Legacy 2 musi naprawić te elementy poprzedniej części. Sama magia Harry’ego Pottera już nie wystarczy

Deweloperzy z Avalanche Software muszą skupić się na tych aspektach gry w kolejnej części Hogwarts Legacy.

Pierwsza odsłona Hogwarts Legacy spełniła marzenie fanów czarodziejskiego uniwersum. Gracze po latach doczekali się produkcji, która pozwoliła im wejść do szkoły magii jako pełnoprawny uczeń. Zachwyt nad klimatem i możliwością eksploracji zamku sprawił, że wiele niedociągnięć przeszło niemal niezauważonych. Jednak przed kontynuacją stoi już zupełnie inne zadanie. Efekt pierwszego odkrycia Hogwartu przeminął, a oczekiwania wobec sequela znacząco wzrosły. Hogwarts Legacy 2 – co musi zmienić gra względem poprzedniczki? W pierwszych miesiącach po premierze gracze przymykali oko na powtarzalne starcia, skromny wpływ ekwipunku na rozwój postaci oraz zadania poboczne zbudowane na podobnym schemacie. Samo przechadzanie się po korytarzach słynnej szkoły, odwiedzanie Hogsmeade, czy Zakazanego Lasu dawało tyle satysfakcji, że inne elementy wydawały się mniej istotne. Z czasem zaczęto jednak wyraźniej dostrzegać, że za imponującą oprawą kryje się gra, która mogła rozwinąć skrzydła jeszcze bardziej.

Kontynuacja nie będzie mogła liczyć na żadną taryfę ulgową. Gracze znają już ten świat i wiedzą, do czego są zdolni twórcy. Magia nostalgii tym razem nie przykryje braków, jeżeli konstrukcja rozgrywki pozostanie zbyt zachowawcza. Jeżeli studio chce utrzymać zainteresowanie, powinno mocniej położyć nacisk na kwestie, które w poprzedniej części sprawiały wrażenie zaledwie zarysowanych. Rozwój postaci i ekwipunku wymaga większego znaczenia dla stylu gry, aby wybory gracza realnie kształtowały przebieg przygody. System walki także potrzebuje świeżości. Czary nie mogą opierać się głównie na kilku sprawdzonych kombinacjach, jeśli ma zachęcać do eksperymentów i taktycznego podejścia do każdego pojedynku. Większa różnorodność przeciwników również wpłynęłaby na pozytywne wrażenia przygody. W pierwszej części zbyt łatwo przewidzieć zachowanie wielu wrogów, co odbierało pojedynkom dynamikę.

GramTV przedstawia:

Wyższe oczekiwania dotyczą również warstwy fabularnej. Fani czarodziejskiego świata chcą opowieści, która poruszy tematy dobrze znane z książek i filmów, a jednocześnie nie będzie bała się odważniejszych wątków. Bohaterowie powinni zmieniać się pod wpływem wydarzeń, a konsekwencje decyzji muszą mieć większy ciężar niż tylko zdobycie nagrody lub nowego przedmiotu. Pierwsza część miała swoje momenty, które zapadły w pamięć, żeby tylko wspomnieć o historii Sebastiana Sallowa, ale wielu odbiorców liczy na historię zdolną wywołać dyskusje długo po zakończeniu gry. Hogwarts Legacy 2 ma solidny fundament dzięki zaufaniu graczy i ogromnemu zainteresowaniu marką. To jednak również pułapka, bo oczekuje się nie tylko powrotu klimatu znanego z poprzedniczki, lecz przeskoku jakościowego. Jeśli twórcy zdecydują się na odważniejsze rozwiązania, mogą dostarczyć jedną z najważniejszych gier fantasy tej generacji. Mimo to gracze obawiają się, że Avalanche Software pójdzie w zupełnie innym kierunku w drugiej części Hogwarts Legacy. Z niedawnego ogłoszenia o pracę dowiedzieliśmy się, że zespół poszukuje osoby, która ma doświadczenie w grach-usługach, szczególnie przeznaczonych dla wieloosobowych gier RPG. Może to oznaczać, że Hogwarts Legacy 2 będzie zawierało elementy znane z MMORPG-ów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.