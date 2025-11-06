To byłby idealny odtwórca Voldemorta? Na tego aktora nikt nie stawiał, a teraz stał się ulubionym wyborem fanów

Trzeba przyznać, że byłaby to ciekawa interpretacja słynnego złoczyńcy z Harry’ego Pottera.

Nowa serialowa adaptacja przygód młodego czarodzieja od HBO wciąż rozgrzewa wyobraźnię fanów, a dyskusje o obsadzie nie ustają. Choć platforma ogłosiła już kilka kluczowych nazwisk, w tym Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledore’a i Paapę Essiedu w roli Severusa Snape’a, nadal nie wiadomo, kto wcieli się w najgroźniejszego czarnoksiężnika świata magii. Serwis Comicbook.com wytypował interesującego kandydata, który nie tylko zna mroczną stronę tej postaci, ale właśnie udowodnił, że potrafi ją znakomicie odtworzyć. Harry Potter – Matthew Macfadyen nowym faworytem fanów do roli Voldemorta Brytyjski aktor Matthew Macfadyen, znany między innymi z serialu Sukcesja, ale również z Deadpool & Wolverine, użyczył głosu Lordowi Voldemortowi w nowym słuchowisku Harry Potter i Kamień Filozoficzny wydanym przez Audible. Produkcja, w której występują również Hugh Laurie jako Albus Dumbledore i Riz Ahmed jako Snape, spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, a interpretacja Macfadyena szczególnie przyciągnęła uwagę słuchaczy. Jego chłodny, pełen kontrolowanej grozy ton doskonale oddaje charakter Czarnego Pana, mimo że w pierwszej części serii pojawia się on zaledwie na chwilę.

Macfadyen ma na koncie role, które pokazują, że potrafi połączyć elegancję z niepokojem. W Sukcesji stworzył postać balansującą między słabością a wyrachowaną manipulacją, a w filmie Deadpool & Wolverine udowodnił, że potrafi dodać nawet czarnym charakterom nieoczywistego uroku. Co więcej, nadchodzący serial HBO tworzą Francesca Gardiner i Mark Mylod, czyli osoby, które współpracowały z aktorem przy Sukcesji. To sprawia, że jego udział w projekcie wydaje się całkiem realny. Według ogłoszenia o casting twórcy nie zamykają drzwi dla żadnej z gwiazd i w przesłuchaniu biorą udział zarówno aktorzy, jak i aktorki. Z tego względu wśród nazwisk pojawiają się takie gwiazdy, jak Cillian Murphy czy Tilda Swinton, wielu fanów obecnie uważa, że to właśnie Macfadyen mógłby najlepiej przejąć pałeczkę po Ralphie Fiennesie. Jego występ w słuchowisku pokazuje, że potrafi nadać Voldemortowi nowy wymiar bez utraty tego, co uczyniło filmową wersję tak kultową.

Za serial odpowiada showrunnerka i scenarzystka Francesca Gardiner. W głównych rolach zobaczymy Dominica McLaughlina jako Harry’ego Pottera, Arabellę Stanton jako Hermionę Granger i Alastaira Stouta w roli Rona Weasleya. W obsadzie znaleźli się także John Lithgow jako Albus Dumbledore, Nick Frost jako Hagrid, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape czy Katherine Parkinson jako Molly Weasley. Draco Malfoya zagra Lox Pratt, a jego ojca Lucjusza – Johnny Flynn. Do tego dochodzą Leo Earley w roli Seamusa Finnigana, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown oraz Bertie Carvel jako minister magii Cornelius Fudge. W produkcji wystąpią także: Bel Powley i Daniel Rigby jako Petunia i Vernon Dursley, a wśród najnowszych nazwisk znaleźli się Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Amos Kitson jako Dudley Dur:sley, Louise Brealey jako nauczycielka latania Madam Hooch oraz Anton Lesser jako wytwórca różdżek Garrick Ollivander. Serial Harry Potter ma trafić na ekrany w 2027 roku i będzie dostępny zarówno na HBO, jak i w serwisie HBO Max.

