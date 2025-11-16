Zaloguj się lub Zarejestruj

24 lata temu kinowe fantasy zmieniło się na zawsze. A miesiąc później nastąpił kolejny przełom

Jakub Piwoński
2025/11/16 20:00
Te dwie premiery fantasy z 2001 dokonały gatunkowego przełomu.

Listopad 2001 roku okazał się przełomowy dla kina fantasy. 16 listopada do amerykańskich kin wszedł Harry Potter i Kamień Filozoficzny autorstwa Chrisa Columbusa, przenosząc książkowy fenomen na wielki ekran. Film okazał się gigantycznym sukcesem – zarobił blisko 974 mln dolarów, a z czasem przekroczył miliard. To otworzyło drogę nie tylko do siedmiu kolejnych części, ale i do całej fali nowych adaptacji fantasy.

Harry Potter i Kamień Filozoficzny
Harry Potter i Kamień Filozoficzny

Harry Potter wielkim sukcesem w kinach

Hollywood natychmiast ruszyło do konkurencji o uwagę widzów. W kolejnych latach mogliśmy zobaczyć wiele prób powtórzenia sukcesu Pottera — od Opowieści z Narnii, przez Eragona, po Złoty Kompas czy Percy’ego Jacksona. Jednak żadna z tych produkcji nie zbliżyła się do popularności młodego czarodzieja. Książki J.K. Rowling już wcześniej sprzedawały się znakomicie, ale to filmowa adaptacja przypieczętowała ich kultowy status i sprawiła, że fenomen Pottera eksplodował na skalę globalną. Ekranizacje uczyniły z tej marki nie tylko bestsellerowy cykl, ale i zjawisko popkulturowe, z którym trudno było konkurować.

To właśnie ten sukces pokazał Hollywood, jak ogromny potencjał tkwi w budowaniu wieloczęściowych sag fantasy i jak opłacalne mogą być długoletnie filmowe serie. Nic dziwnego, że dziś — ponad dwie dekady później — świat czarodziejów wraca w formie telewizyjnego rebootu, który ma odświeżyć historię dla nowego pokolenia i ponownie wykorzystać siłę marki, zapoczątkowaną właśnie w 2001 roku.

Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia
Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia

A potem przyszedł grudzień 2001…

Zaledwie miesiąc po premierze Pottera na ekrany trafił Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia. Film zarobił 887 mln dolarów, ale co ważniejsze – okazał się lepszy, ambitniejszy i bardziej przełomowy niż ekranizacje przygód młodego czarodzieja. Trylogia Petera Jacksona do dziś uchodzi za jedną z największych epopei w historii kina, a jej ogrom produkcyjny trudno było i wciąż jest trudno powtórzyć.

GramTV przedstawia:

Mimo sukcesu Jacksona, to właśnie Potter stał się wzorem dla późniejszych filmowych franczyz fantasy. Produkcje w stylu MCU, realizowane głównie w studiu i oparte na powtarzalnym modelu, okazały się znacznie łatwiejsze do skalowania niż monumentalna wizja Śródziemia.

Sukces Jacksona zaowocował jednak czymś innym: Grą o tron, której twórcy inspirowali się epickim podejściem Władcy Pierścieni i przenieśli je na mały ekran, rozpoczynając nową erę telewizyjnego fantasy. A w kinie? Najbliżej do Jacksonowego rozmachem projektu wydaje się dziś Diuna Denisa Villeneuve’a – film, który podobnie jak Władca Pierścieni stawia na światotwórstwo, monumentalność i realizację z absolutnym pietyzmem. Tak czy inaczej, to właśnie 2001 rok był dla gatunku fantasy ze wszech miar przełomowy. Wcześniej, w latach 90., czy 80., żaden film (może poza Conanem), nie miał takiego rozmachu i wpływu na kino. Zarówno Harry Potter, jak i Władca Pierścieni to marki Warner Bros. i są dostępne na HBO Max.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/24-years-ago-today-fantasy-movies-were-changed-forever-something-even-better-came-1-month-later/

Tagi:

Popkultura
fantasy
Władca Pierścieni
Harry Potter
Warner Bros.
HBO Max
premiera filmu
przełomowy film
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

