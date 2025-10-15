Najważniejsza scena z Harry’ego Pottera z udziałem Voldemorta w końcu zostanie pokazana

HBO Max pokaże scenę z Harry’ego Pottera, której fani nigdy nie zobaczyli. W centrum – Voldemort. Oto garść teorii fanów.
Nadchodzący serial HBO o Harrym Potterze coraz wyraźniej oddala się od filmowej sagi. Choć początkowo remake miał być wierną adaptacją książek J.K. Rowling, kolejne przecieki wskazują, że twórcy planują rozszerzyć uniwersum o sceny i wątki, których nigdy wcześniej nie pokazano. Świadczą o tym kolejne wskazówki obudowane teoriami fanów. Ta najważniejsza wskazuje jednak na scenę, która może otworzyć nowy serial.
Scena śmierci rodziców Harry’ego Pottera może otworzyć serial
Według Wizarding World Direct, najnowsze zdjęcia z planu ujawniają, że w serialu pojawi się Dolina Godryka – rodzinne miasteczko Potterów. Ekipa HBO kręci sceny w angielskiej wiosce Lustleigh, która została przekształcona w czarodziejską miejscowość z pubem Lwie Serce, pocztą i kościołem św. Hieronima. Dekoracje oraz jesienna sceneria sugerują, że akcja rozgrywa się w noc Halloween 1981 roku – dokładnie wtedy, gdy Voldemort zaatakował rodzinę Pottera.
W sieci zawrzało. Fani są przekonani, że pierwszy sezon serialu może rozpocząć się sceną morderstwa Lily i Jamesa, co byłoby mocnym otwarciem i wyraźnym sygnałem, że HBO chce opowiedzieć tę historię z zupełnie innej perspektywy. Niektórzy sugerują, że zobaczymy pełną sekwencję nocy ataku, od pojawienia się Voldemorta w Dolinie, przez jego starcie z Potterami, aż po ratunek małego Harry’ego przez Hagrida. Inni spekulują, że może to być rozbudowana retrospekcja z punktu widzenia samego Czarnego Pana, ukazująca jego motywacje i drogę do upadku. Nie brakuje też głosów, że w scenie otwarcia pojawi się Syriusz Black, przekazujący Hagridowi swój słynny latający motocykl – co idealnie połączyłoby wydarzenia z prologu książki z późniejszymi wątkami serii.
GramTV przedstawia:
Jeszcze ciekawsza jest możliwość, że HBO już obsadziło Voldemorta – mimo że w filmach Ralpha Fiennesa zobaczyliśmy dopiero od Czary Ognia. Jeśli w serialu Czarny Pan ma pojawić się wcześniej, być może w formie retrospekcji lub scen otwierających, oznacza to poważne rozszerzenie jego historii. Część fanów zwraca uwagę, że casting na młodszą wersję Toma Riddle’a może sugerować, iż twórcy chcą lepiej pokazać proces jego przemiany w Voldemorta. Serialowa wersja Harry’ego Pottera jest obecnie w produkcji i trafi na HBO oraz Max w 2027 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!