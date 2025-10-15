Najważniejsza scena z Harry’ego Pottera z udziałem Voldemorta w końcu zostanie pokazana

HBO Max pokaże scenę z Harry’ego Pottera, której fani nigdy nie zobaczyli. W centrum – Voldemort. Oto garść teorii fanów.

Nadchodzący serial HBO o Harrym Potterze coraz wyraźniej oddala się od filmowej sagi. Choć początkowo remake miał być wierną adaptacją książek J.K. Rowling, kolejne przecieki wskazują, że twórcy planują rozszerzyć uniwersum o sceny i wątki, których nigdy wcześniej nie pokazano. Świadczą o tym kolejne wskazówki obudowane teoriami fanów. Ta najważniejsza wskazuje jednak na scenę, która może otworzyć nowy serial.

Scena śmierci rodziców Harry’ego Pottera może otworzyć serial

Według Wizarding World Direct, najnowsze zdjęcia z planu ujawniają, że w serialu pojawi się Dolina Godryka – rodzinne miasteczko Potterów. Ekipa HBO kręci sceny w angielskiej wiosce Lustleigh, która została przekształcona w czarodziejską miejscowość z pubem Lwie Serce, pocztą i kościołem św. Hieronima. Dekoracje oraz jesienna sceneria sugerują, że akcja rozgrywa się w noc Halloween 1981 roku – dokładnie wtedy, gdy Voldemort zaatakował rodzinę Pottera.