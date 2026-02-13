Oscarowy film zachwycił Jamesa Camerona. Reżyser Avatara nie krył łez

Dramat, który rywalizuje w Oscarach, właśnie zyskał niecodziennego fana.

Hamenet autorstwa Chloé Zhao to jeden z faworytów oscarowego wyścigu. Po entuzjastycznym liście od Terrence Malick, który określił dzieło jako “wspaniałe dzieło”, aprobatę w kierunku filmu Hamnet wyraził kolejny wielki twórca – James Cameron. I to właśnie jego reakcja budzi szczególne zainteresowanie – twórca Avatara znany jest raczej z dystansowania się od oscarowych kampanii i sezonowych zachwytów niż z publicznego wspierania konkurencyjnych tytułów. Zwłaszcza, gdy jego Avatar: Ogień i popiół rywalizuje tylko w kategoriach technicznych. Hamnet poruszył Jamesa Camerona Cameron nie tylko obejrzał Hamneta dwukrotnie, ale – jak sam przyznał podczas rozmowy z reżyserką na scenie Aero Theatre – za każdym razem szlochał wielokrotnie. Tak emocjonalna reakcja autora widowiskowego kina science fiction to wyraźny sygnał, że film trafił w czułą strunę nawet u twórców kojarzonych z zupełnie inną wrażliwością.

Płakałem w obu momentach, wielokrotnie w filmie. Twoją supermocą jest empatia. Więc co ty, do cholery, robisz w Hollywood? Wcześniej wsparcie dla Hamnet wyrazili także m.in. Bong Joon-ho, który przyznał, że film go uleczył, Denis Villeneuve, deklarujący seans dwa razy, oraz Hideo Kojima, według którego produkcja ma moc przepisania kina. Przed końcem roku najbardziej chwalonym filmem od innych twórców była Jedna bitwa po drugiej – film Paula Thomasa Andersona był publicznie chwalony przez Stevena Spielberga i Martina Scorsese. Teraz więcej mówi się w tym kontekście właśnie o Hamnet.

Nie bez znaczenia jest tu tematyka filmu. To obraz, który opowiada o żałobie po stracie syna. Bohaterowie, William Szekspir i jego żona, tracą dziecko po ciężkiej chorobie i każdy przeżywa to w inny sposób. Szekspir postanawia wykorzystać ból i przekuć go w tworzenie sztuki. Film zdobył osiem nominacji do Oscarów, w tym za najlepszy film, reżyserię oraz pierwszoplanową rolę kobiecą. Producentem projektu jest Steven Spielberg, co dodatkowo podkreśla rangę przedsięwzięcia. Co ciekawe, na początku 2026 roku w branży pojawiły się spekulacje, że reżyserka Hamnet mogłaby w przyszłości przejąć stery serii Avatar, gdyby Cameron zdecydował się nie reżyserować czwartej części. Na razie jednak to on sam znalazł się w gronie najgłośniejszych admiratorów filmu. Przeczytaj recenzję filmu Hamnet

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









