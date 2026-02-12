Zaloguj się lub Zarejestruj

Leonardo DiCaprio uspokaja. Ten film wciąż ma szansę powstać

Jakub Piwoński
2026/02/12 14:30
0
0

O tej filmowej biografii mówi się od lat – czy rodzina artysty zgłasza wobec niej obiekcje?

O filmie Martina Scorsese o Franku Sinatrze mówi się od lat, podobnie jak o jego zapowiedzianym filmie o Jezusie. Twórca jednak zdecydował się obrać inny kierunek i w najbliższym czasie skupi się na projekcie What Happens at Night, w którym główne role zagrają Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence. Zdjęcia ruszają już za dwa tygodnie w Pradze, gdzie Scorsese przygotowuje produkcję. Tymczasem zaangażowany w ten projekt DiCaprio, aktor stale współpracujący ze Scorsese, rzucił nieco światła na filmową biografię Sinatry. Ten projekt nie jest jeszcze martwy.

Frank Sinatra
Frank Sinatra

Filmowa biografia Franka Sinatry wciąż jest rozwijana

Mimo że biografia Sinatry napotkała przeszkody, głównie związane z oporami spadkobierców artysty, projekt nie został skreślony. Leonardo DiCaprio w wywiadzie podczas Santa Barbara Film Festival, gdzie promuje Jedną bitwę po drugiej, wyraźnie podkreślił, że film „wciąż jest w toku”. Ponoć w jego głosie można było wyczuć lekką frustrację, ale również determinację, by doprowadzić sprawę do końca.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że Frank Sinatra był jednym z najwybitniejszych amerykańskich artystów muzycznych i aktorów XX wieku, symbolem muzyki swingowej i popowej. Jego kariera obejmowała zarówno nagrania płytowe, jak i role filmowe, a jego charyzma i styl uczyniły go ikoną kultury popularnej. Warto dodać, że Scorsese planował stworzyć portret Sinatry bez upiększeń, pokazując zarówno jego wzloty, jak i dramatyczne upadki, w tym nieudane małżeństwo z Avą Gardner. Film miał koncentrować się na latach 1950–1957, gdy kariera artysty przeżywała kryzys.

Choć wciąż nie wiadomo, czy Sinatra ujrzy światło dzienne, kolejny film duetu Scorsese–DiCaprio jest pewny. What Happens at Night (Co się dzieje w nocy) rozpocznie zdjęcia lada moment, a w planach twórców pozostają także inne projekty, w tym Devil in the White City i Midnight Vendetta. To pokazuje, że nawet jeśli biografia legendarnego artysty napotkała trudności, współpraca reżysera z aktorem pozostaje pełna energii i ambitnych pomysłów. Aktor zresztą niejednokrotnie podkreślał, jak ważnym twórcą jest dla niego Martin Scorsese.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/11/leonardo-dicaprio-says-scorseses-sinatra-is-still-in-the-works-starts-shooting-what-happens-at-night-in-two-weeks

Jakub Piwoński

