Leonardo DiCaprio uspokaja. Ten film wciąż ma szansę powstać

O filmie Martina Scorsese o Franku Sinatrze mówi się od lat, podobnie jak o jego zapowiedzianym filmie o Jezusie. Twórca jednak zdecydował się obrać inny kierunek i w najbliższym czasie skupi się na projekcie What Happens at Night, w którym główne role zagrają Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence. Zdjęcia ruszają już za dwa tygodnie w Pradze, gdzie Scorsese przygotowuje produkcję. Tymczasem zaangażowany w ten projekt DiCaprio, aktor stale współpracujący ze Scorsese, rzucił nieco światła na filmową biografię Sinatry. Ten projekt nie jest jeszcze martwy.

Filmowa biografia Franka Sinatry wciąż jest rozwijana

Mimo że biografia Sinatry napotkała przeszkody, głównie związane z oporami spadkobierców artysty, projekt nie został skreślony. Leonardo DiCaprio w wywiadzie podczas Santa Barbara Film Festival, gdzie promuje Jedną bitwę po drugiej, wyraźnie podkreślił, że film „wciąż jest w toku”. Ponoć w jego głosie można było wyczuć lekką frustrację, ale również determinację, by doprowadzić sprawę do końca.