Nie pasowała do roli ze względu na swoje korzenie, dlatego podmieniono ją aktorką z The Last of Us

Od pewnego czasu wiadomo, że ceniony amerykański reżyser Sean Durkin przygotowuje się do realizacji swojego nowego filmu Deep Cuts, ekranizacji głośnej powieści Holly Brickley, która ma opowiedzieć o miłości, muzyce i wchodzeniu w dorosłość. Durkina znamy z takich filmów jak Martha Marcy May Marlene, czy Bracia ze stali. Reżyser nie miał innego wyjścia i musiał ugiąć się pod presją fanów – Odessa A’zion, znana z filmu Wielki Marty, została wycofana z Deep Cuts po tym, jak internauci zarzucili jej "whitewashing" postaci. Zastąpi ją Ariela Barer, znana m.in. z serialu The Last of Us. Dlaczego tak się stało?

Odessa A’zion nie zagra w Deep Cuts. Rolę przejmuję Ariela Barer

Wszystko przez korzenie aktorki, niezgadzające się z korzeniami bohaterki. A’zion miała wcielić się w Zoe Gutierrez, bohaterkę opisaną w książkowym pierwowzorze jako pół-Meksykankę, pół-Żydówkę. Po ogłoszeniu obsady w mediach społecznościowych zaczęły się jednak kontrowersje – krytycy podkreślali, że A’zion, pochodzenia żydowskiego, nie oddaje w pełni kulturowego tła swojej postaci. Argumenty o "whitewashingu" i przywłaszczeniu ról przez osoby spoza mniejszości szybko zdominowały dyskusję, zmuszając aktorkę do wycofania się.