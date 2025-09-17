Zaloguj się lub Zarejestruj

Gracze mieli dość zalotów tej postaci w Baldur's Gate 3. Teraz znaleźli na to sposób

Jakub Piwoński
2025/09/17 17:30
Kto miał problem z amorami Halsina, ten już nie będzie mieć problemu.

Społeczność Baldur’s Gate 3 po raz kolejny udowadnia, że znajdzie rozwiązanie na każdy problem. Tym razem pod lupę trafił Halsin – druid, który po dołączeniu do drużyny gracza zaskakująco często kieruje rozmowę na tory pełne aluzji i propozycji romantycznych. Dla wielu osób było to na tyle uciążliwe, że powstał specjalny mod tonujący jego zapędy.

Baldur’s Gate 3 – Halsin “uciszony” za pomocą modyfikacji

Jak podaje cooldown.pl, modyfikacja pn. “Platoniczny Halsin”, stworzona przez użytkownika Kelocena i opublikowana na Nexus Mods, sprawia, że druid zachowuje dystans i nie wyznaje miłości, dopóki gracz sam nie zdecyduje się na flirt. Usunięto też niektóre dialogi, które wcześniej mogły wybijać z immersji, jak choćby konieczność „przepraszania” go po imprezie Tieflingów, jeśli nie odwzajemniło się jego zainteresowania.

Dotychczas gracze często wybierali prostsze rozwiązanie – ignorowali Halsina w obozie, by uniknąć niezręcznych scen. Dzięki nowemu modowi nie jest to już konieczne. W komentarzach na Nexus Mods pojawiły się wręcz głosy, że podobne poprawki przydałyby się także innym towarzyszom, którzy bywają zbyt bezpośredni w stosunku do bohatera.

Ten mod jest świetny. Teraz potrzebujemy moda ‘Platoniczni Towarzysze’, w którym żaden z nich nie będzie traktować cię jak napalona hiena. – IamPrettyUgly na nexusmods.com

Wielkie dzięki za ten mod! Podoba mi się możliwość rozmowy z Halsinem bez obawy, że później złamię mu serce! – auracrest na nexusmods.com

Nowa modyfikacja szybko zdobyła popularność i wygląda na to, że na dobre rozwiąże problem najbardziej wylewnego druida w Baldur’s Gate 3. Jak wam się podoba ten pomysł? Czy także natknęliście na flirt Halsina? Dajcie znać w komentarzu.

Źródło:https://www.nexusmods.com/baldursgate3/mods/18583?tab=description

Komentarze
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 17:50
dariuszp napisał:

Chyba dlatego nigdy nie zwróciłem uwagi że była to jedna z postaci którą ignorowałem. Głównie dlatego że zawsze miałem build gdzie ktoś inny był bardziej przydatny. 

Zdaje się, że ominęły Cię przytyki Astarniona, jak kręci bekę z Halsina i jego podejścia do cielesności. Zagraj, weź Halsina na stałe, a jeśli Ci brakuje miejsca, to na bank jest mod do tego. Uwierz, mi warto :) Może nie jest to poziomu sławetnej sceny, kiedy Astarion jako jedyny nie przeżywa ucieczki z monastyru i zostaje usmażony świetlnym działem, ale i tak jest niezłe.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 17:46

Chyba dlatego nigdy nie zwróciłem uwagi że była to jedna z postaci którą ignorowałem. Głównie dlatego że zawsze miałem build gdzie ktoś inny był bardziej przydatny. 

Party ma limit do 4. Pewnie bym go zabierał gdybyśmy biegali całą armią jak w Rogue Trader ale tutaj?

1. Astarion to jest dla mnie must have chyba że sam gram jako złodziejaszek. 

2. Gale tak samo z uwagi na to że mag jest przydatny chyba że jestem magiem

3. Shadowheart obowiązkowa do leczenia chyba że sam grałem klerykiem , zwłaszcza przydaje się na nieumarłych 

4. Karlach bo jako barbarian potrafi zrobić prawdziwą sieczkę nawet z grupy wrogów chyba że sam gram jakimś zabijaką 

I tak jak np. grałem tym złym to więcej ze sobą zabierałem Minathrę. Też miałem run gdzie byłem Githyakim i zabierałem ze sobą Lae'zel. Wyll czasem się przydawał fabularnie plus fajnie się spamuje warlockiem. 

Jeżeli już biorę druida to biorę Jaheirę bo mam sentyment. To samo z zabieraniem Minsc. 

Także nasz biedny napalony Druid jest na samym końcu co sprawia że praktycznie z nim nie gadam i go nigdzie nie zabieram. Zawsze to ciekawe słyszeć perspektywę innych. 

Zawsze się śmieje że w zasadzie obowiązkiem jest zabrać Karlach i Shadowheart tylko po to by posłuchać jak flirtują. 




