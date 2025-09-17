Gracze mieli dość zalotów tej postaci w Baldur’s Gate 3. Teraz znaleźli na to sposób

Kto miał problem z amorami Halsina, ten już nie będzie mieć problemu.

Społeczność Baldur’s Gate 3 po raz kolejny udowadnia, że znajdzie rozwiązanie na każdy problem. Tym razem pod lupę trafił Halsin – druid, który po dołączeniu do drużyny gracza zaskakująco często kieruje rozmowę na tory pełne aluzji i propozycji romantycznych. Dla wielu osób było to na tyle uciążliwe, że powstał specjalny mod tonujący jego zapędy.

Baldur’s Gate 3 – Halsin “uciszony” za pomocą modyfikacji

Jak podaje cooldown.pl, modyfikacja pn. “Platoniczny Halsin”, stworzona przez użytkownika Kelocena i opublikowana na Nexus Mods, sprawia, że druid zachowuje dystans i nie wyznaje miłości, dopóki gracz sam nie zdecyduje się na flirt. Usunięto też niektóre dialogi, które wcześniej mogły wybijać z immersji, jak choćby konieczność „przepraszania” go po imprezie Tieflingów, jeśli nie odwzajemniło się jego zainteresowania.