Gracze mieli dość zalotów tej postaci w Baldur’s Gate 3. Teraz znaleźli na to sposób

Kto miał problem z amorami Halsina, ten już nie będzie mieć problemu.
Społeczność Baldur’s Gate 3 po raz kolejny udowadnia, że znajdzie rozwiązanie na każdy problem. Tym razem pod lupę trafił Halsin – druid, który po dołączeniu do drużyny gracza zaskakująco często kieruje rozmowę na tory pełne aluzji i propozycji romantycznych. Dla wielu osób było to na tyle uciążliwe, że powstał specjalny mod tonujący jego zapędy.
Baldur’s Gate 3 – Halsin “uciszony” za pomocą modyfikacji
Jak podaje cooldown.pl, modyfikacja pn. “Platoniczny Halsin”, stworzona przez użytkownika Kelocena i opublikowana na Nexus Mods, sprawia, że druid zachowuje dystans i nie wyznaje miłości, dopóki gracz sam nie zdecyduje się na flirt. Usunięto też niektóre dialogi, które wcześniej mogły wybijać z immersji, jak choćby konieczność „przepraszania” go po imprezie Tieflingów, jeśli nie odwzajemniło się jego zainteresowania.
Dotychczas gracze często wybierali prostsze rozwiązanie – ignorowali Halsina w obozie, by uniknąć niezręcznych scen. Dzięki nowemu modowi nie jest to już konieczne. W komentarzach na Nexus Mods pojawiły się wręcz głosy, że podobne poprawki przydałyby się także innym towarzyszom, którzy bywają zbyt bezpośredni w stosunku do bohatera.
Ten mod jest świetny. Teraz potrzebujemy moda ‘Platoniczni Towarzysze’, w którym żaden z nich nie będzie traktować cię jak napalona hiena. – IamPrettyUgly na nexusmods.com
Wielkie dzięki za ten mod! Podoba mi się możliwość rozmowy z Halsinem bez obawy, że później złamię mu serce! – auracrest na nexusmods.com
Nowa modyfikacja szybko zdobyła popularność i wygląda na to, że na dobre rozwiąże problem najbardziej wylewnego druida w Baldur’s Gate 3. Jak wam się podoba ten pomysł? Czy także natknęliście na flirt Halsina? Dajcie znać w komentarzu.