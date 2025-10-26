Zaloguj się lub Zarejestruj

Halloween w PlayStation Store. Ruszyła wyprzedaż strasznych gier na PS4 i PS5

Mikołaj Ciesielski
2025/10/26 15:00
0
0

Użytkownicy konsol Sony mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Cronos: The New Dawn, DOOM: The Dark Ages czy Silent Hill 2 Remake.

Halloween zbliża się wielkimi krokami, dlatego też nie powinno nikogo dziwić, że w PlayStation Store pojawiła się nowa oferta specjalna. W cyfrowym sklepie Sony ruszyła bowiem wyprzedaż strasznych – i nie tylko – gier na PlayStation 4 i PlayStation 5. Użytkownicy konsol japońskiej firmy mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Cronos: The New Dawn, Days Gone Remastered, DOOM: The Dark Ages, Resident Evil 4 Remake, Silent Hill 2 Remake czy The Casting of Frank Stone.

Wyprzedaż z okazji Halloween w PlayStation Store kończy się 6 listopada 2025 roku o 00:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie w cyfrowym sklepie Sony. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż Halloween 2025 w PlayStation Store – wybrane oferty:

Źródło:https://store.playstation.com/pl-pl/pages/deals

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

