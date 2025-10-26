Halloween w PlayStation Store. Ruszyła wyprzedaż strasznych gier na PS4 i PS5

Halloween zbliża się wielkimi krokami, dlatego też nie powinno nikogo dziwić, że w PlayStation Store pojawiła się nowa oferta specjalna. W cyfrowym sklepie Sony ruszyła bowiem wyprzedaż strasznych – i nie tylko – gier na PlayStation 4 i PlayStation 5. Użytkownicy konsol japońskiej firmy mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Cronos: The New Dawn, Days Gone Remastered, DOOM: The Dark Ages, Resident Evil 4 Remake, Silent Hill 2 Remake czy The Casting of Frank Stone.
Wyprzedaż z okazji Halloween w PlayStation Store kończy się 6 listopada 2025 roku o 00:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie w cyfrowym sklepie Sony. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.
Wyprzedaż Halloween 2025 w PlayStation Store – wybrane oferty:
- A Plague Tale Bundle (PS4/PS5) – 135,60 PLN (zamiast 339 PLN)
- Bloodborne – 44,50 PLN (zamiast 89 PLN)
- Cronos: The New Dawn (PS5) – 220,15 PLN (zamiast 259 PLN)
- Days Gone Remastered (PS5) – 164,25 PLN (zamiast 219 PLN)
- Dead Island 2 Ultimate Edition (PS4/PS5) – 79,75 PLN (zamiast 319 PLN)
- DOOM: The Dark Ages (PS5) – 200,33 PLN (zamiast 299 PLN)
- Dredge (PS4/PS5) – 43,60 PLN (zamiast 109 PLN)
- Dying Light - Essentials Edition – 22,80 PLN (zamiast 114 PLN)
- Dying Light Collection (PS4/PS5) – 134,97 PLN (zamiast 409 PLN)
- Evil West (PS4/PS5) – 64,75 PLN (zamiast 259 PLN)
- Inscryption (PS4/PS5) – 35,60 PLN (zamiast 89 PLN)
- Metro Exodus (PS4/PS5) – 19,35 PLN (zamiast 129 PLN)
- Metro Redux – 19,35 PLN (zamiast 129 PLN)
- Obcy: Izolacja - Kolekcja – 59,75 PLN (zamiast 239 PLN)
- Prey – 25,80 PLN (zamiast 129 PLN)
- Resident Evil 4 Remake (PS4/PS5) – 84,50 PLN (zamiast 169 PLN)
- Resident Evil Village (PS4/PS5) – 42,25 PLN (zamiast 169 PLN)
- Silent Hill 2 Remake Deluxe Edition (PS5) – 169,50 PLN (zamiast 339 PLN)
- The Casting of Frank Stone (PS5) – 42,57 PLN (zamiast 129 PLN)
- The Medium (PS5) – 87,60 PLN (zamiast 219 PLN)
