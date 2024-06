Hades 2 z kolejnymi zmianami. Twórcy wzięli sobie do serca uwagi graczy

Hades 2 z dużą aktualizacją. Zmiany w spotkaniach z Olimpijczykami i nie tylko

Zgodnie z przekazanymi na platformie Steam informacjami, do Hades 2 zawitała już druga aktualizacja, zainspirowana opiniami graczy. Jak głosi opis łatki, miłośnicy produkcji spotkają teraz maksymalnie jednego dodatkowego Olimpijczyka każdej nocy – podobnie jak w pierwszej odsłonie gry. Po aktywacji przełamania śmierci natomiast dłużej uświadczymy efektu nietykalności.

Ulepszenia doczekało się także zbieranie zasobów za pomocą kilofa. Od teraz nie trzeba już wielokrotnie naciskać przycisku – wystarczy go przytrzymać. Warto również wspomnieć o nowej możliwości wglądu do listy umiejętności oferowanych przez napotkanych Olimpijczyków. To jednak nie wszystko, co przygotowali deweloperzy dla graczy.