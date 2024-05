Hades II - pierwsze wrażenia z wczesnego dostępu. To już jest hit!

Kilka lat temu…

Gdy w 2019 roku pisałem wrażenia z Hades: Battle out of Hell zatytułowałem je słowami “to będzie hit”. Nie pomyliłem się, bo w istocie otrzymaliśmy jednego z najlepszych rogue-lite’owych hack’n’slashy w historii elektronicznej rozrywki. Dlatego też nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem to, że Supergiant Games po raz pierwszy w historii swojego istnienia zdecydowało się na stworzenie pełnoprawnego sequela wspomnianej produkcji, który - a jakżeby inaczej - także trafił do Wczesnego Dostępu. Tym razem nie tylko na Epic Games Store, ale również od razu na Steamie. Docelowo gra zadebiutuje również na konsolach, możliwe nawet że jeszcze w tym roku.

Hades II jest blisko, coraz bliżej

W związku z powyższym Hades II jest już na ukończeniu. To widać, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że gra w zasadzie nie posiada żadnych błędów. Optymalizacja stoi na bardzo wysokim poziomie, więc w tym aspekcie nie ma się do czego przyczepić. Najlepsze jednak jest to, że na ten moment pod względem liczby bossów Hades II - o ile mnie pamięć nie myli - zrównuje się z pierwszą odsłoną, już chyba można tak powiedzieć, kultowej serii. A to przecież dopiero początek, bo w Early Accessie pojawią się oczywiście aktualizacje i dodatki, pełna wersja z pewnością także doda od siebie coś extra. Spoglądając na to, jak w Hadesa II się gra, już teraz nietrudno zaryzykować stwierdzenie, że całość wystarczy nam na kilkaset godzin, być może do premiery kolejnej gry od Supergiant Games. Sądzę jednak, że nie będzie to - mimo wszystko - jeszcze jeden Hades. Dlaczego?

Czy to… Hades 1,5?

Na pierwszy rzut oka Hades II nie wygląda jak gra, która zasługuje na “dwójkę” w tytule. Wydaje się, że to raczej duże, samodzielne rozszerzenie do pierwszej odsłony, lecz już po kilkunastu minutach rozgrywki widać, ile pracy Supergiant Games włożyło w przygotowanie sequela. A jeśli powrócimy sobie choćby na chwilę do pierwszej części, to ewidentnie zauważymy różnice pomiędzy tymi grami. Owszem, trzon rozgrywki pozostał taki sam, ale jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Ponownie więc przedzieramy się przez kolejne pomieszczenia wypełnione przeciwnikami i pułapkami, zgarniamy pasywne umiejętności, przedmioty dzięki którym odblokujemy permanentne zdolności w HUB-ie, aż w końcu giniemy i po krótszej lub dłuższej wizycie w centralnym punkcie świata gry (tym razem są to Rozdroża) ruszamy jeszcze raz, a potem kolejny, następny, i tak dalej…

Nowości, nowości, nowości

Chcąc jednak napisać więcej o zmianach względem pierwszego Hadesa nie można zacząć inaczej,, jak od fabuły. Dlatego też musicie wiedzieć, że tym razem nie wcielamy się w znanego z pierwowzoru Zagreusa, czyli boga Podziemi, lecz kierujemy poczynaniami jego siostry, którą jest wiedźma o imieniu Melinoe. Same założenia opowieści nie wydają się szczególnie atrakcyjne, bowiem nasza protagonistka musi rozprawić się z panem czasu, Chronosem, aby uratować swoją rodzinę. Niemniej już na tym etapie można powiedzieć, że historia nie jest pretekstem do rozgrywki. Głównie za sprawą nieoczekiwanych zwrotów akcji (wspomniany antagonista będzie niezwykle blisko głównej bohaterki szybciej niż moglibyśmy się tego spodziewać), bardzo dobrze napisanych dialogów, świetnego voice-actingu i kapitalnej wręcz plejady ikonicznych bohaterów, których zobaczymy na ekranie. Zaintrygowani? Ja również, ale nie chciałbym rozwijać tego tematu jeszcze bardziej, zostawię go sobie na pełnoprawną recenzję.