Hades 2 bije rekordy na Steamie. Już na starcie przebił pierwszą część

Pełna wersja gry Hades 2 zadebiutowała już na rynku i zachwyciła krytyków. Produkcja nie może też narzekać na brak zainteresowania ze strony graczy. Serwis SteamDB ujawnił, że sequel niemal od razu zmiażdżył wynik jednoczesnej liczby graczy osiągnięty kiedykolwiek przez pierwszą odsłonę serii.

Hades 2 z mocnym debiutem. Nowa część błyskawicznie zmiażdżyła rekordy poprzednika

Premiera, która miała miejsce w czwartek, objęła zarówno platformę Steam, jak i Nintendo Switch 2. Choć pełne dane sprzedażowe dla konsoli Switch 2 będą dostępne dopiero w późniejszym terminie, już po pierwszej godzinie od debiutu na Steamie w Hades 2 grało równocześnie ponad 60 000 użytkowników. To osiągnięcie jest tym bardziej godne uwagi, że stanowi najwyższy wynik, jaki udało się uzyskać pierwowzorowi na przestrzeni całej swojej dotychczasowej historii.