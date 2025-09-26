Zaloguj się lub Zarejestruj

Hades 2 bije rekordy na Steamie. Już na starcie przebił pierwszą część

Patrycja Pietrowska
2025/09/26 18:30
Hades 2 nie do zatrzymania.

Pełna wersja gry Hades 2 zadebiutowała już na rynku i zachwyciła krytyków. Produkcja nie może też narzekać na brak zainteresowania ze strony graczy. Serwis SteamDB ujawnił, że sequel niemal od razu zmiażdżył wynik jednoczesnej liczby graczy osiągnięty kiedykolwiek przez pierwszą odsłonę serii.

Hades 2
Hades 2

Hades 2 z mocnym debiutem. Nowa część błyskawicznie zmiażdżyła rekordy poprzednika

Premiera, która miała miejsce w czwartek, objęła zarówno platformę Steam, jak i Nintendo Switch 2. Choć pełne dane sprzedażowe dla konsoli Switch 2 będą dostępne dopiero w późniejszym terminie, już po pierwszej godzinie od debiutu na Steamie w Hades 2 grało równocześnie ponad 60 000 użytkowników. To osiągnięcie jest tym bardziej godne uwagi, że stanowi najwyższy wynik, jaki udało się uzyskać pierwowzorowi na przestrzeni całej swojej dotychczasowej historii.

Pierwsza część Hadesa osiągnęła swój szczyt na poziomie 54 000 jednoczesnych graczy w maju 2024 roku. Mimo spektakularnego startu, rekordy ustanawiane przez Hades 2 nie zakończyły się na pierwszej godzinie. Liczba aktywnych użytkowników wciąż rośnie.

Hades 2 ukazał się w pełnej wersji 25 września 2025 roku.

Źródło:https://www.thegamer.com/hades-2-broke-original-record-player-count-release-day/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

