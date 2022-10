Gwiezdne wojny zmienią swoją strategię. Postawią na jakość filmów kinowych

Po artystycznej porażce filmu o Hanie Solo i dziewiątej części Sagi, Lucasfilm zdecydowało się zmienić swoje plany na rozwój serii i anulować zaplanowane projekty na kolejne lata. Doszło jednak do tego, że nikt w studiu nie miał odpowiedniego pomysłu na filmowe produkcje. Skupiono się więc na serialach, zarówno aktorskich, jak i animowanych, chociaż ostatnio i one tracą zainteresowanie widzów. Przed Lucasfilm stanęło duże wyzwanie, aby przywrócić blask serii Gwiezdnych wojen. Jak podał serwis The Puck studio opracowało konkretną strategię, która spodoba się fanom uniwersum.

Lucasfilm opracowało nową strategią dla filmów ze świata Gwiezdnych wojen

Lucasfilm nie zamierza śpieszyć się z wypuszczaniem kolejnych filmów do kin. Zamiast tego chcą dopracować każdy swój projekt, aby prezentował oczekiwaną przez widzów jakość. Nową strategię zamierzają przypieczętować pierwszym kinowym filmem, który pojawi się dopiero za kilka lat. Ma być to jasny sygnał do widzów, że studio wyciągnęło wnioski z poprzednich porażek i nadal potrafi stworzyć udane produkcje. Niestety dla pracowników ma być to bardzo stresująca sytuacja i w studiu panuje atmosfera strachu i niezdecydowania odnośnie kolejnego filmu.