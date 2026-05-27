Gwiezdne wojny powtórzyły jedną z najlepszych scen nowej trylogii. Fani twierdzą, że teraz wyszło to jeszcze lepiej

Nowy serial ze świata Star Wars wywołał spore poruszenie wśród fanów. Wszystko przez scenę, która wyraźnie przypomina jeden z najbardziej pamiętnych momentów z Ostatniego Jedi.

Najnowszy serial ze świata Star Wars, czyli Maul – Mistrz Cienia okazał się hitem Disney+. Widzowie właśnie wychwycili bardzo ciekawe nawiązanie do do jednego z najbardziej kontrowersyjnych odsłon Gwiezdnych wojen. Mowa o filmie Ostatni Jedi, który podzielił fanów. W Maul – Mistrz Cienia znalazło się nawiązanie do słynnej sceny z Ostatniego Jedi Chodzi o sposób, w jaki Darth Maul eliminuje jednego ze swoich przeciwników. W czwartym odcinku serialu bohater próbuje odzyskać wpływy w przestępczym świecie po upadku swojego dawnego imperium. Maul zastawia skomplikowaną pułapkę na przywódcę Syndykatu Pyke’ów — Marga Krima. I właśnie wtedy dochodzi do sceny, która wielu fanom od razu przypomniała słynny moment z Ostatniego Jedi.

W filmie Kylo Ren wykorzystał Moc, by aktywować miecz świetlny leżący obok Snoke’a i przeciąć go na pół. Była to jedna z najbardziej komentowanych scen całej sequelowej trylogii. Nowy serial robi bardzo podobny trik — tyle że tym razem wykonuje go Darth Maul. Przywódca Pyke’ów przejmuje miecz świetlny przeciwnika jako trofeum, nie zdając sobie sprawy, że to część planu. Chwilę później Maul przyciąga broń Mocą i doprowadza do śmierci gangstera praktycznie jego własnymi rękami.

GramTV przedstawia:

Cała akcja dzieje się bardzo szybko i pod wieloma względami wypada nawet efektowniej niż w przypadku Kylo Rena. Głównie dlatego, że Maul przedstawiony jest tutaj jako znacznie bardziej wyrachowany i brutalny strateg. Twórcy raczej nie sugerują bezpośredniego połączenia między obiema scenami. To raczej mrugnięcie okiem do fanów. Seria regularnie powtarza podobne motywy czy sytuacje w nowych historiach, reinterpretując je dla kolejnych pokoleń widzów. Inna analiza nowe serii wykazał, że Maul zyskał po latach nieco głębi. To także jeden z powodów, dlaczego serial tak dobrze się przyjął. Przeczytajcie recenzję serialu Gwiezdne wojny: Maul – Mistrz Cienia

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









