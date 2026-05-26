Kontrowersyjny serial z Gwiezdnych wojen powróci? Gwiazda po 5 latach nadal wierzy w drugi sezon

Obecnie jednak nie ma żadnych planów na wznowienie tego serialu.

Choć od premiery minęło już pięć lat, jedna z gwiazd uniwersum Gwiezdnych wojen nadal liczy na powrót serialu Księga Boby Fetta. Produkcja zadebiutowała na platformie Disney+ w 2021 roku i od samego początku wzbudzała skrajne emocje wśród fanów. Mimo ogromnej popularności samego Boby Fetta, serial nie został przedłużony o drugi sezon, a Lucasfilm do dziś nie ogłosił żadnych planów związanych z kontynuacją. Księga Boby Fetta – Ming Na Wen chciałaby wystąpić w drugim sezonie serialu W ostatnich latach seriale osadzone w świecie Gwiezdnych wojen były odbierane bardzo różnie. Produkcje takie jak The Mandalorian czy Andor spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem, podczas gdy Akolita oraz właśnie Księga Boby Fetta, czy Ahsoka wywołały liczne dyskusje i podziały wśród widzów.

Ming Na Wen, wcielająca się w Fennec Shand, podczas występu w programie The Sackhoff Show przyznała, że nadal chciałaby wrócić do tego świata razem z Temuerą Morrisonem, serialowym Bobą Fettem: Myślę, że zarówno fani, jak i Temuera oraz ja powinniśmy dostać drugi sezon Księgi Boby Fetta. Mam wrażenie, że wciąż jest jeszcze wiele historii do opowiedzenia i ta opowieść nie została tak naprawdę zakończona ani w pełni rozwinięta. Wciąż jest tu potencjał.

Aktorka zasugerowała również możliwość stworzenia spin-offu poświęconego samej Fennec Shand. Według niej postacie wprowadzone w serialu nadal mają ogromny potencjał, którego Lucasfilm w pełni nie wykorzystał. Wielu fanów uważa jednak, że ewentualny drugi sezon musiałby wyciągnąć wnioski z problemów pierwszej odsłony. Jednym z najczęściej powtarzających się zarzutów wobec serialu było odsunięcie głównych bohaterów na dalszy plan i skupienie się na wydarzeniach związanych z The Mandalorian. Dla części widzów serial momentami bardziej przypominał kolejny sezon przygód Dina Djarina i Grogu niż samodzielną historię Boby Fetta. Zdaniem fanów ewentualna kontynuacja powinna skoncentrować się przede wszystkim na relacji Boby Fetta i Fennec Shand oraz pozwolić tym bohaterom rozwinąć własne historie bez ciągłego odwoływania się do innych seriali z uniwersum. Taki kierunek mógłby nie tylko poprawić odbiór fabularny, ale również stworzyć solidniejsze fundamenty pod kolejne opowieści rozgrywające się w odległej galaktyce.

