Krytycy i widzowie kręcą nosem. Tymczasem Hideo Kojima zachwycony nowym Star Wars

Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu zaliczyły już swoją premierę. I cóż, na razie, jeżeli chodzi o odbiór społeczny, jest, lekko mówiąc, średnio.

Przeważają głosy krytyki i rozczarowania. Chociaż są też ci, którym przeniesienie serialu do świata filmu przypadło do gustu.

Kojima fanem nowych Gwiezdnych Wojen

Weekend otwarcia w przypadku Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu był niezły, ale z pewnością poniżej oczekiwań. Dość powiedzieć, że w box office obraz Jona Favreau zgarnął dokładnie tyle, ile kosztował, czyli 165 miliony dolarów. Mimo to swoje zadowolenie z tego, co zobaczył, wyraził Hideo Kojima. Legendarny deweloper, spod którego ręki wyszły serie Metal Gear oraz Death Stranding, nie krył przy tym zachwytu tym, co zobaczył na ekranie. Japoński producent docenił warstwę wizualną i wykorzystaną technikę, ale nie tylko. Dużo zabawy zapewniła mu również fabuła, której prezentacja zaproponowana przez Favreau przypadła Kojimie do gustu.