Gwiezdne wojny mają wielki problem. Ale może zostać naprawiony przez nową produkcję

Byłoby to z korzyścią dla całej serii.

Lucasfilm najwyraźniej zaczyna mocniej kontrolować wydatki związane z marką Gwiezdnych wojen. Najnowsze informacje dotyczące drugiego sezonu serialu Ahsoka sugerują, że studio obrało zupełnie nowy kierunek, który może okazać się kluczowy dla przyszłości całego uniwersum. Ahsoka ma być tańsza w produkcji drugiego sezonu od innych seriali ze świata Gwiezdnych wojen Według danych opublikowanych przez Forbesa, koszty przygotowania produkcji drugiego sezonu Ahsoki były wyraźnie niższe niż w przypadku serialu Akolita. Dokumenty finansowe firmy Robot Dog Pictures pokazują, że do 28 lutego 2025 roku na preprodukcję nowego sezonu wydano 33,7 miliona dolarów. Rok wcześniej kwota wynosiła zaledwie 40 676 dolarów, co oznacza, że zdecydowana większość prac przygotowawczych rozpoczęła się właśnie w ostatnim okresie rozliczeniowym.

Dla porównania, jeszcze przed startem zdjęć do Akolity wydano około 42,4 miliona dolarów. To oznacza, że Ahsoka już na etapie przygotowań do drugiego sezonu kosztowała około 30% mniej niż kontrowersyjna produkcja Disney+. Choć pełny budżet serialu nadal pozostaje tajemnicą, wszystko wskazuje na to, że będzie wyraźnie niższy od kosztów Akolity, które sięgnęły aż 230 milionów dolarów. Wysokie wydatki były jedną z głównych przyczyn anulowania serialu po pierwszym sezonie, mimo że finał pozostawił widzów z dużym cliffhangerem.

Jeszcze większe pieniądze pochłonął Andor. Łączny koszt dwóch sezonów serialu miał wynieść około 650 milionów dolarów. Showrunner Tony Gilroy przyznał nawet, że musiał długo walczyć o zapewnienie tak ogromnego budżetu. W ostatnich latach Disney intensywnie rozwijał ofertę Disney+, inwestując gigantyczne środki w produkcje Marvela i Star Wars. Z czasem okazało się jednak, że taki model działania nie jest możliwy do utrzymania. Sam Gilroy ujawnił, że usłyszał od Disneya stwierdzenie: “streaming jest martwy”, co miało być jasnym sygnałem, że era niekontrolowanego pompowania budżetów dobiegła końca. Wszystko wskazuje też na to, że Lucasfilm zaczyna ponownie skupiać się na kinowych premierach. Obecnie po drugim sezonie Ahsoki nie zapowiedziano żadnego kolejnego aktorskiego serialu z Gwiezdnych wojen. Studio ma analizować swoją strategię i mocniej stawiać na filmy pełnometrażowe. Nowe podejście widać również po kinowych projektach. Mandalorian i Grogu ma być najtańszym filmem Star Wars z ery Disneya, gdyż jego budżet wyniósł 165 milionów dolarów. Dzięki temu produkcja ma większą szansę na osiągnięcie realnego zysku w kinach. Z kolei prace nad Star Wars: Starfighter zakończyły się już w grudniu 2025 roku, czyli około półtora roku przed planowaną premierą. To sugeruje, że produkcja przebiegała znacznie sprawniej niż wiele wcześniejszych projektów Lucasfilm. Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu – recenzja filmu. Ta historia nie przywraca miłości do serii Star Wars

