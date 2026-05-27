Oscarowy hit science fiction wielką premierą SkyShowtime w czerwcu. Platforma ujawniła kolejne nowości

SkyShowtime zdradziło premiery filmów i seriali na czerwiec. Najważniejszą z nich jest Bugonia, czyli ubiegłoroczny hit w reżyserii Yórgosa Lánthimosa z Emmą Stone, który został czterokrotnie nominowany do Oscara. Wśród filmowych nowości znalazły się również takie produkcje prosto z kin, jak SpongeBob: Klątwa pirata oraz Wicked: Na dobre. SkyShowtime szykuje również nowy polski serial, czyli Morfeusz, W bibliotece platformy pojawią się także Trio, czy drugi sezon Agencji. Pełną listę nowości wraz z datami premier i opisami znajdziecie poniżej.

Oryginalny szwedzki serial dramatyczny Trio powstał na podstawie bestsellerowej powieści Johanny Hedman. Hugo jest mężczyzną w średnim wieku, gdy odnajduje go młoda dziewczyna - owoc związku pary, z którą przed laty żył w relacyjnym trójkącie. Spotkanie sprawia, że przenosi się myślami do czasów, gdy tuż przed rozpoczęciem studiów przeprowadził się do Sztokholmu i zamieszkał z rodziną Stillerów. To tam poznał Thorę oraz jej nieodłącznego partnera Augusta. Hugo został wówczas wciągnięty w skomplikowaną i pełną pasji relację, która na zawsze zmieniła jego życie. Dwie dekady później przeszłość wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Czy Hugo w końcu odważy się odzyskać wszystko, co utracił? W serialu występują: August Wittgenstein, Felix Sandman, Seth Manteus, Rebecka Harper oraz Nina Zanjani.

Morfeusz – 2 czerwca (dwa pierwsze odcinki, kolejne co tydzień)

Morfeusz opowiada historię Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność oraz bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne.

Ligas – 11 czerwca

Błyskotliwy prawnik Lorenzo Ligas, znany ze swojego ironicznego i kontrowersyjnego stylu bycia, mierzy się z nagłym załamaniem kariery. Skandal zmusza go do opuszczenia prestiżowej kancelarii, w której był wspólnikiem. Zdeterminowany Lorenzo podejmuje się prowadzenia skomplikowanych i głośnych spraw, by odzyskać status gwiazdy na mediolańskiej scenie prawniczej. Do tego przydaje mu się umiejętność rozgryzania ludzi na podstawie ich zachowania, sposobu mówienia i ubioru. Jednak, gdy Lorenzo zaczyna na nowo rozkoszować się smakiem sukcesu, komplikuje się jego życie prywatne – była żona występuje o wyłączną opiekę nad ich ośmioletnią córką.

Bugonia – 13 czerwca

Nominowany do Oscara film Bugonia to niesamowity remake południowokoreańskiej komedii science fiction Save the Green Planet!. W rolach głównych występują laureatka Nagrody Akademii Filmowej Emma Stone oraz nominowany do Emmy Jesse Plemons. Za reżyserię odpowiada wielokrotnie wyróżniany Yorgos Lanthimos. Bugonia opowiada historię dwóch mężczyzn ogarniętych obsesją na punkcie teorii spiskowych. Porywają oni wpływową dyrektor generalną wielkiej korporacji, gdyż uważają, że jest ona kosmitką planującą zniszczenie Ziemi.

SkyMed (Sezon 4) – 15 czerwca

Życie, śmierć i dramat, który rozgrywa się na wysokości 6 tysięcy metrów. W serialu SkyMed przeplatają się ze sobą burzliwe losy bohaterów i ryzykowne akcje ratunkowe. Śledzimy w nim sukcesy, złamane serca i codzienne zmagania początkujących pielęgniarzy oraz pilotów śmigłowców medycznych w odległych rejonach północnej Kanady. Bohaterowie zostają rzuceni na głęboką wodę i są zdani wyłącznie na siebie. Czwarty sezon to osiem odcinków, w których można zobaczyć niesienie pomocy pośród gęstej dziczy, rwących potoków i na odizolowanych terenach. Czyli wszędzie tam, gdzie dotarcie z pomocą graniczy z cudem. Pojawienie się nowych, niedoświadczonych pilotów i ratowników destabilizuje grupę. Liderzy zaczynają tracić kontrolę, nowicjusze sprawdzają, jak daleko mogą się posunąć, a emocje często biorą górę nad utartymi procedurami.