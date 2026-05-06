Film o słynnym kucharzu od A24 na pierwszym zwiastunie. To nie będzie typowy biopic

Film pokaże młodość legendarnego kucharza i moment, który zmienił jego życie.
A24 zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu Tony, poświęconego młodości Anthony’ego Bourdaina. W główną rolę wciela się Dominic Sessa, który zwrócił na siebie uwagę występem w The Holdovers. Dla młodego aktora może to być jedna z najważniejszych ról w dotychczasowej karierze.
Tony – filmowa biografia Anthony’ego Bourdaina
Film nie będzie klasyczną biografią pokazującą całe życie Bourdaina. Zamiast tego twórcy skupiają się na jednym, przełomowym okresie z jego młodości. Akcja rozgrywa się w 1976 roku w Cape Cod, gdzie przyszła gwiazda kulinariów pracowała jako kucharz liniowy. To właśnie ten etap miał odegrać kluczową rolę w kształtowaniu jego późniejszej kariery i podejścia do świata gastronomii. Produkcja ma więc bardziej kameralny i osobisty charakter niż typowe hollywoodzkie biografie.
W obsadzie znaleźli się również Antonio Banderas, Emilia Jones, Rich Sommer oraz Stavros Halkias. Banderas gra właściciela restauracji brazylijskiego pochodzenia, który bierze młodego Bourdaina pod swoje skrzydła. Z kolei bohaterka grana przez Jones ma odegrać ważną rolę w jego życiu prywatnym. Relacja między postaciami Sessy i Banderasa ma być jednym z najważniejszych elementów filmu.
Za reżyserię odpowiada Matt Johnson, twórca dobrze przyjętego BlackBerry oraz tegorocznego Nirvana The Band The Show The Movie. Produkcja miała przejść ostatnio dokrętki i dodatkowe testowe pokazy, a nowa wersja filmu przygotowywana jest z myślą o sierpniowej premierze. Wszystko wskazuje na to, że studio chce potraktować projekt jako jeden ze swoich ważniejszych tytułów na drugą połowę roku.
Anthony Bourdain był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci świata kulinariów i telewizji podróżniczej. Popularność przyniosła mu książka Kitchen Confidential, a później program Anthony Bourdain: No Reservations. Słynął z bezpośredniego stylu, szczerości i wyjątkowego podejścia do jedzenia oraz kultury. Zmarł w 2018 roku, pozostając jedną z najbardziej wpływowych postaci współczesnej gastronomii.
