Zaloguj się lub Zarejestruj

Film o słynnym kucharzu od A24 na pierwszym zwiastunie. To nie będzie typowy biopic

Jakub Piwoński
2026/05/06 10:50
0
0

Film pokaże młodość legendarnego kucharza i moment, który zmienił jego życie.

A24 zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu Tony, poświęconego młodości Anthony’ego Bourdaina. W główną rolę wciela się Dominic Sessa, który zwrócił na siebie uwagę występem w The Holdovers. Dla młodego aktora może to być jedna z najważniejszych ról w dotychczasowej karierze.

Tony
Tony

Tony – filmowa biografia Anthony’ego Bourdaina

Film nie będzie klasyczną biografią pokazującą całe życie Bourdaina. Zamiast tego twórcy skupiają się na jednym, przełomowym okresie z jego młodości. Akcja rozgrywa się w 1976 roku w Cape Cod, gdzie przyszła gwiazda kulinariów pracowała jako kucharz liniowy. To właśnie ten etap miał odegrać kluczową rolę w kształtowaniu jego późniejszej kariery i podejścia do świata gastronomii. Produkcja ma więc bardziej kameralny i osobisty charakter niż typowe hollywoodzkie biografie.

W obsadzie znaleźli się również Antonio Banderas, Emilia Jones, Rich Sommer oraz Stavros Halkias. Banderas gra właściciela restauracji brazylijskiego pochodzenia, który bierze młodego Bourdaina pod swoje skrzydła. Z kolei bohaterka grana przez Jones ma odegrać ważną rolę w jego życiu prywatnym. Relacja między postaciami Sessy i Banderasa ma być jednym z najważniejszych elementów filmu.

GramTV przedstawia:

Za reżyserię odpowiada Matt Johnson, twórca dobrze przyjętego BlackBerry oraz tegorocznego Nirvana The Band The Show The Movie. Produkcja miała przejść ostatnio dokrętki i dodatkowe testowe pokazy, a nowa wersja filmu przygotowywana jest z myślą o sierpniowej premierze. Wszystko wskazuje na to, że studio chce potraktować projekt jako jeden ze swoich ważniejszych tytułów na drugą połowę roku.

Anthony Bourdain był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci świata kulinariów i telewizji podróżniczej. Popularność przyniosła mu książka Kitchen Confidential, a później program Anthony Bourdain: No Reservations. Słynął z bezpośredniego stylu, szczerości i wyjątkowego podejścia do jedzenia oraz kultury. Zmarł w 2018 roku, pozostając jedną z najbardziej wpływowych postaci współczesnej gastronomii.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/5/5/tony-trailer-dominic-sessa-plays-anthony-bourdain-in-a24-biopic

Tagi:

Popkultura
zapowiedź
film
kino
biografia
A24
zapowiedź filmu
biografia filmowa
kulinaria
Tony
gastronomia
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112