Film o słynnym kucharzu od A24 na pierwszym zwiastunie. To nie będzie typowy biopic

A24 zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu Tony, poświęconego młodości Anthony’ego Bourdaina. W główną rolę wciela się Dominic Sessa, który zwrócił na siebie uwagę występem w The Holdovers. Dla młodego aktora może to być jedna z najważniejszych ról w dotychczasowej karierze.

Tony – filmowa biografia Anthony’ego Bourdaina

Film nie będzie klasyczną biografią pokazującą całe życie Bourdaina. Zamiast tego twórcy skupiają się na jednym, przełomowym okresie z jego młodości. Akcja rozgrywa się w 1976 roku w Cape Cod, gdzie przyszła gwiazda kulinariów pracowała jako kucharz liniowy. To właśnie ten etap miał odegrać kluczową rolę w kształtowaniu jego późniejszej kariery i podejścia do świata gastronomii. Produkcja ma więc bardziej kameralny i osobisty charakter niż typowe hollywoodzkie biografie.