Przez 55 lat ten obrazoburczy film był cenzurowany. Teraz widzowie zobaczą pełną wersję filmu

Głośny, ale kontrowersyjny film doczeka się rekonstrukcji 4K, która będzie zawierać ocenzurowane wcześniej sceny.

Jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów w historii brytyjskiego kina powraca w nowej odsłonie. Podczas tegorocznego Cannes Classics zaprezentowana zostanie pełna rekonstrukcja 4K filmu Diabły w reżyserii Kena Russella. Za projekt odpowiada Warner Bros., które przygotowało nieocenzurowaną wersję dzieła z 1971 roku. Diabły – po 55 latach widzowie w końcu zobaczą pełną wersję filmu Informacja pojawiła się przy okazji ogłoszenia programu Cannes Classics, w którym znalazły się także odrestaurowane wersje takich filmów jak Saga o dżudo autorstwa Akiry Kurosawy, Niewinny Luchino Viscontiego, Intruz Orsona Wellesa czy Fucha Jerzy’ego Skolimowskiego. W programie znalazł się również jubileuszowy pokaz Labirynt Fauna, na którym obecny będzie Guillermo del Toro.

Największe zainteresowanie wzbudziły jednak Diabły. Nowa wersja została przygotowana z wykorzystaniem oryginalnego negatywu kamery i zawiera dodatkowe materiały, które przez dekady pozostawały poza oficjalną wersją. To pierwsza tak kompleksowa próba przywrócenia wizji Russella po latach ingerencji cenzorów oraz dystrybutorów. Film z udziałem Vanessy Redgrave i Olivera Reeda od początku budził ogromne kontrowersje. Produkcja przedstawiająca XVII-wieczną Francję pogrążoną w religijnej histerii po oskarżeniu księdza o czary była wielokrotnie skracana zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Powodem były brutalne sceny przemocy, seksualność oraz antyreligijna wymowa filmu. Przez lata widzowie mogli oglądać jedynie okrojone wersje. Brytyjskie wydanie oznaczone kategorią X trwało 1 godzinę i 51 minut, natomiast amerykańska wersja z kategorią R była jeszcze krótsza i liczyła 1 godzinę i 48 minut. Fani próbowali rekonstruować brakujące sceny na własną rękę, korzystając z nieoficjalnych materiałów zawierających między innymi fragmenty słynnej sekwencji „Rape of Christ” oraz scen więziennych z postacią Grandiera graną przez Reeda. Żadna z tych wersji nigdy nie została jednak uznana za kompletną.

Diabły przez lata uchodziły za jeden z najbardziej znanych przykładów studyjnej ingerencji w historię brytyjskiego kina. Mimo tego reputacja filmu rosła z każdą dekadą, a dzieło Russella zaczęło być postrzegane jako odważny i hipnotyzujący portret zbiorowego szaleństwa, w którym religia, polityka i przemoc przenikają się w niemal operowej formie. Co ciekawe, przez długi czas znacznie większe zainteresowanie przywróceniem filmu do życia wykazywało The Criterion Collection niż samo Warner Bros. Według wcześniejszych doniesień Criterion był gotów przeznaczyć własne środki na restaurację i wydanie filmu. Studio posiadające prawa do produkcji nie wykazywało jednak większego entuzjazmu wobec projektu. Teraz sytuacja wyraźnie się zmieniła. Nowa rekonstrukcja będzie także pierwszą dużą premierą pod szyldem nowej marki Warner Bros. o nazwie Clockwork. To właśnie pod tym banerem zapowiedziano niedawno kolejny film Sean Baker zatytułowany Ti Amo!. Na pokazie w Cannes pojawią się również Mark Kermode, wieloletni popularyzator twórczości Russella i autor jego biografii, a także Elisabeth Russell, żona reżysera i jego akademicka współpracowniczka.

