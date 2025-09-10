Gwiazda Obcego oceniła serial Obcy: Ziemia. „Nie mogę w to uwierzyć”

Aktorka skorzystała z okazji i wypowiedziała się o nowym serialu science fiction od Disneya.
Sigourney Weaver, ikona kina science fiction i niezapomniana Ellen Ripley z serii Obcy, zabrała głos na temat serialu Obcy: Ziemia. To pierwsza odsłona uniwersum Ridleya Scotta stworzona specjalnie dla telewizji i jednocześnie projekt, który zaskoczył zarówno fanów, jak i krytyków. Choć twórca serialu Noah Hawley wyraźnie czerpie inspiracje z dwóch pierwszych części cyklu, czyli Obcy. Ósmy pasażer Nostromo oraz Obcy – decydujące starcie, Weaver podkreśla, że najbardziej ceni odważne odejście od utartych schematów i rozwijanie wątków, których wcześniej w serii brakowało.
Sigourney Weaver chwali serial Obcy: Ziemia
Szczególnie zwróciła uwagę na postacie ludzkich hybryd z syntetykami, a także na komentarz dotyczący bezwzględnej chciwości korporacji technologicznych. W rozmowie z People aktorka stwierdziła:
Naprawdę świetnie się bawię, oglądając ten serial. To, co podziwiam, to fakt, że jego rozmach jest znacznie głębszy niż w przypadku zwykłego filmu o Obcym. Opowiada o naszym świecie i o tym, co będzie go dominować za sto lat. Moim zdaniem to absolutnie trafne podejście.
Weaver zdradziła również, że szczególnie spodobały jej się nowe hybrydowe stworzenia przypominające dzieci oraz potwory stworzone specjalnie na potrzeby produkcji, takie jak przerażające Oko.
Wszystko to jest niezwykle imponujące i ciągle się rozwija. Potwory, które pojawiają się w serialu, są naprawdę przerażające. Jakbyśmy mieli za mało problemów z Obcym, a teraz dostajemy ich jeszcze pięćdziesiąt. Nie mogę w to uwierzyć, że oglądam telewizję.
W ośmioodcinkowym sezonie historia koncentruje się na katastrofie statku kosmicznego, który przewoził próbki groźnych stworzeń. Jego upadek na Ziemi rozpoczyna dramatyczny wyścig o zabezpieczenie, a zarazem przejęcie niezwykle cennych okazów. W obsadzie obok Sydney Chandler występują m.in. Alex Lawther, Essie Davis, Timothy Olyphant, Samuel Blenkin, Babou Ceesay i Adarsh Gourav.
