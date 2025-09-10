Gwiazda Obcego oceniła serial Obcy: Ziemia. „Nie mogę w to uwierzyć”

Aktorka skorzystała z okazji i wypowiedziała się o nowym serialu science fiction od Disneya.

Sigourney Weaver, ikona kina science fiction i niezapomniana Ellen Ripley z serii Obcy, zabrała głos na temat serialu Obcy: Ziemia. To pierwsza odsłona uniwersum Ridleya Scotta stworzona specjalnie dla telewizji i jednocześnie projekt, który zaskoczył zarówno fanów, jak i krytyków. Choć twórca serialu Noah Hawley wyraźnie czerpie inspiracje z dwóch pierwszych części cyklu, czyli Obcy. Ósmy pasażer Nostromo oraz Obcy – decydujące starcie, Weaver podkreśla, że najbardziej ceni odważne odejście od utartych schematów i rozwijanie wątków, których wcześniej w serii brakowało.

Sigourney Weaver chwali serial Obcy: Ziemia

Szczególnie zwróciła uwagę na postacie ludzkich hybryd z syntetykami, a także na komentarz dotyczący bezwzględnej chciwości korporacji technologicznych. W rozmowie z People aktorka stwierdziła: