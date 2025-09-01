Zaloguj się lub Zarejestruj

Klasyki science fiction wracają do polskich kin. Obcy i Łowca androidów ponownie na ekranach

Radosław Krajewski
2025/09/01 16:45
Sieć kin hucznie obchodzi swoje 25-lecie.

Cinema City w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia na polskim rynku. Z tej okazji sieć kin zapowiedziała powrót łącznie piętnastu prawdziwych klasyków na ekrany kin. Wśród nich znalazły się filmy wybranych reżyserów, jak Quentina Tarantino, czy Christophera Nolana, ale także produkcje z konkretnych gatunków, w tym science fiction, czy trzech ostatnich odsłon przygód Jamesa Bonda z Danielem Craigiem.

Obcy - 8. pasażer „Nostromo”

Klasyki kina ponownie na polskich ekranach

Już w przyszłym tygodniu, czyli od 8 do 14 września w Cinema City pojawią się trzy klasyki science fiction, w tym Obcy - 8. pasażer „Nostromo” w wersji reżyserskiej, a także Łowca androidów oraz Blade Runner 2049. W kolejnym tygodniu na polskich ekranach powrócą trzy filmy o Agencie 007, czyli Skyfall, Spectre i Nie czas umierać.

W tygodniu 22-28 września widzowie będą mieli okazję zobaczyć filmy Pamiętnik, Wielki Gatsby oraz Pretty Woman. Następny tydzień, czyli 29 września – 5 października to tydzień Christophera Nolana, gdzie na duży ekran ponownie trafi Incepcja, Interstellar oraz Tenet.

W kolejnym tygodniu obejrzymy filmy Quentina Tarantino, czyli Pulp Fiction, Od zmierzchu do świtu oraz Django. Z kolei w pierwszym pełnym tygodniu października do kin powróci Lot na kukułczym gniazdem, Czas apokalipsy w wersji reżyserskiej oraz Amadeusz.

Bilety na wszystkie wspomniane filmy kosztują 25 zł. Posiadacze kart Cinema City Unlimited mogą kupować bilety bez żadnych dodatkowych opłat.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

