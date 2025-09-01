Klasyki science fiction wracają do polskich kin. Obcy i Łowca androidów ponownie na ekranach

Cinema City w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia na polskim rynku. Z tej okazji sieć kin zapowiedziała powrót łącznie piętnastu prawdziwych klasyków na ekrany kin. Wśród nich znalazły się filmy wybranych reżyserów, jak Quentina Tarantino, czy Christophera Nolana, ale także produkcje z konkretnych gatunków, w tym science fiction, czy trzech ostatnich odsłon przygód Jamesa Bonda z Danielem Craigiem.

Klasyki kina ponownie na polskich ekranach

Już w przyszłym tygodniu, czyli od 8 do 14 września w Cinema City pojawią się trzy klasyki science fiction, w tym Obcy - 8. pasażer „Nostromo” w wersji reżyserskiej, a także Łowca androidów oraz Blade Runner 2049. W kolejnym tygodniu na polskich ekranach powrócą trzy filmy o Agencie 007, czyli Skyfall, Spectre i Nie czas umierać.