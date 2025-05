Gwiazda nowej gry Naughty Dog przygotowywana na falę nienawiści. Kontrowersje wokół Intergalactic

Studio uczy swoją główną aktorkę radzić sobie z negatywnymi reakcjami fanów, czerpiąc z bolesnych doświadczeń związanych z The Last of Us Part II.

Dostałam dużo miłości, ale było też sporo nienawiści — z powodu tego, że jestem kobietą, że jestem kobietą o innym kolorze skóry, że mam ogoloną głowę… Wszystko to, czego na początku nawet nie zauważyłam — między innymi dlatego, że nie śledzę zbyt uważnie tego, co dzieje się w mediach społecznościowych. Ale kiedy już to do mnie dotarło, Neil powiedział: „Ignoruj to. Niezależnie od wszystkiego, ja i ty stworzymy coś pięknego. Coś, z czego będziemy dumni.”

Neil Druckmann, będący zarówno twórcą powstającego Intergalactic, jak i odpowiedzialnym za sukces serii The Last of Us, ma niestety bogate doświadczenie w radzeniu sobie z toksycznymi reakcjami części fanów.

Neil mnie szkoli. Znam doświadczenia Troya, znam doświadczenia Ashley… Znam też to, co przeszła Laura Bailey.

Tati Gabrielle, pomimo tych trudnych doświadczeń już na wstępie, wyraziła też radość i ekscytację z przynależności do „rodziny Naughty Dog”. Warto dodać, że aktorka ma już na koncie wcześniejszą współpracę przy adaptacjach produkcji studia – zagrała w kinowej wersji filmu Uncharted i wciela się w postać Nory w serialu The Last of Us od HBO.