Poznaliśmy nowy projekt Naughty Dog. Studio podzieliło się zwiastunem Intergalactic: The Heretic Prophet

Intergalactic: The Heretic Prophet to najnowsza gra Naughty Dog, studia odpowiedzialnego za tak uznane serie jak The Last of Us i UNCHARTED, przeznaczona na konsolę PlayStation 5. Rozgrywająca się tysiące lat w przyszłości gra Intergalactic stawia graczy w roli Jordan A. Mun, niebezpiecznej łowczyni nagród, która utknęła na Sempirii - odległej planecie, której komunikacja z zewnętrznym wszechświatem zamarła setki lat temu. Jordan będzie musiała wykorzystać wszystkie swoje umiejętności i spryt, jeśli ma nadzieję być pierwszą osobą od ponad 600 lat, która opuści jej orbitę.