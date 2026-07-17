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Tom Holland mógł właśnie zdradzić wielką tajemnicę Marvela. Studio konsekwentnie ukrywało ją w zwiastunach

Jakub Piwoński
2026/07/17 08:40
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Marvel wciąż ukrywa, kogo zagra Sadie Sink w Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Tom Holland słynie jednak z ujawniania tajemnic filmów, w których gra. Ponownie dostarczył materiału do analizy.

Jedną z największych zagadek związanych ze Spider-Man: Całkiem nowy dzień pozostaje rola Sadie Sink. Aktorka dołączyła do obsady już w ubiegłym roku, ale Marvel do dziś nie ujawnił, w kogo się wcieli. W sieci od miesięcy dominują spekulacje, że gwiazda Stranger Things zagra Jean Grey, a najnowszy komentarz Toma Hollanda tylko dolał oliwy do ognia.

Sadie Sink
Sadie Sink

Jedno słowo Hollanda wystarczyło, by rozpalić spekulacje

W rozmowie z Noovie Tom Holland nie szczędził pochwał swojej ekranowej partnerce.

Poradziła sobie z presją związaną z postacią, którą gra, z ogromną klasą. W trzecim akcie kradnie cały film. Jest naprawdę znakomita.

To właśnie wzmianka o „presji” przykuła uwagę fanów. Oczywiście debiut w Marvel Cinematic Universe wiąże się z dużymi oczekiwaniami niezależnie od roli, jednak wielu widzów uważa, że Holland nie użył tego słowa przypadkowo. Jeśli Sink rzeczywiście wciela się w Jean Grey – jedną z najważniejszych i najpotężniejszych bohaterek X-Men – ciężar oczekiwań jest tu na pewno spory.

GramTV przedstawia:

Hipotezę wzmacniają wcześniejsze doniesienia, według których tajemnicza bohaterka Sadie Sink ma powrócić również w Avengers: Secret Wars. Gdyby okazały się prawdziwe, oznaczałoby to, że Marvel szykuje dla aktorki jedną z kluczowych ról w kolejnej erze MCU.

Na razie pozostają to jednak wyłącznie spekulacje. Marvel konsekwentnie nie zdradza tożsamości postaci granej przez Sink i najprawdopodobniej zamierza utrzymać tę tajemnicę aż do premiery Spider-Man: Całkiem nowy dzień, która przypada 31 lipca. To właśnie wtedy przekonamy się, czy fani rzeczywiście trafnie odczytali wskazówki, czy też studio po raz kolejny skutecznie wyprowadziło wszystkich w pole.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/tom-hollands-tease-for-sadie-sink-in-spider-man-brand-new-day-has-me-convinced-the-x-men-rumors-are-true/

Tagi:

Popkultura
Marvel
komiks
superbohaterowie
aktor
Tom Holland
X-Men
aktorka
Sadie Sink
premiera filmu
adaptacja komiksu
Jean Grey
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112