Tom Holland mógł właśnie zdradzić wielką tajemnicę Marvela. Studio konsekwentnie ukrywało ją w zwiastunach

Marvel wciąż ukrywa, kogo zagra Sadie Sink w Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Tom Holland słynie jednak z ujawniania tajemnic filmów, w których gra. Ponownie dostarczył materiału do analizy.

Jedną z największych zagadek związanych ze Spider-Man: Całkiem nowy dzień pozostaje rola Sadie Sink. Aktorka dołączyła do obsady już w ubiegłym roku, ale Marvel do dziś nie ujawnił, w kogo się wcieli. W sieci od miesięcy dominują spekulacje, że gwiazda Stranger Things zagra Jean Grey, a najnowszy komentarz Toma Hollanda tylko dolał oliwy do ognia. Jedno słowo Hollanda wystarczyło, by rozpalić spekulacje W rozmowie z Noovie Tom Holland nie szczędził pochwał swojej ekranowej partnerce.

Poradziła sobie z presją związaną z postacią, którą gra, z ogromną klasą. W trzecim akcie kradnie cały film. Jest naprawdę znakomita. To właśnie wzmianka o „presji” przykuła uwagę fanów. Oczywiście debiut w Marvel Cinematic Universe wiąże się z dużymi oczekiwaniami niezależnie od roli, jednak wielu widzów uważa, że Holland nie użył tego słowa przypadkowo. Jeśli Sink rzeczywiście wciela się w Jean Grey – jedną z najważniejszych i najpotężniejszych bohaterek X-Men – ciężar oczekiwań jest tu na pewno spory.

GramTV przedstawia:

Hipotezę wzmacniają wcześniejsze doniesienia, według których tajemnicza bohaterka Sadie Sink ma powrócić również w Avengers: Secret Wars. Gdyby okazały się prawdziwe, oznaczałoby to, że Marvel szykuje dla aktorki jedną z kluczowych ról w kolejnej erze MCU. Na razie pozostają to jednak wyłącznie spekulacje. Marvel konsekwentnie nie zdradza tożsamości postaci granej przez Sink i najprawdopodobniej zamierza utrzymać tę tajemnicę aż do premiery Spider-Man: Całkiem nowy dzień, która przypada 31 lipca. To właśnie wtedy przekonamy się, czy fani rzeczywiście trafnie odczytali wskazówki, czy też studio po raz kolejny skutecznie wyprowadziło wszystkich w pole.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









