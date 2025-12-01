Zaloguj się lub Zarejestruj

Powiększa się obsada serialowego Tomb Raider. Tego nazwiska nikt się nie spodziewał

Jakub Piwoński
2025/12/01 21:40
Bo aktor jest raczej mało znany. To on będzie partnerować Sophie Turner, która wcieli się w Larę Croft.

Amazon Prime Video kompletuje obsadę aktorskiego Tomb Raidera, a do zespołu dołącza kolejna ważna postać. Jak ustaliło Variety, w jednej z głównych ról zobaczymy Martina Bobb-Semple’a, wschodzącą brytyjską gwiazdę znaną m.in. z serialu All American: Homecoming. Aktor ma być stałym członkiem obsady, a szczegóły dotyczące jego postaci, podobnie jak większości fabuły, są trzymane w tajemnicy.

Martin Bobb-Semple
Martin Bobb-Semple
Michael Shelford

Powiększa się obsada serialowego Tomb Raider

Produkcja serialu nabiera tempa po oficjalnym potwierdzeniu, że Sophie Turner wcieli się w Larę Croft. Jak wiadomo, za projekt odpowiada Phoebe Waller-Bridge, która pełni rolę twórczyni, scenarzystki i producentki wykonawczej. Towarzyszy jej Chad Hodge jako współshowrunner, a reżyserią zajmie się Jonathan van Tulleken. Zdjęcia zaplanowano na 19 stycznia, co oznacza, że produkcja wystartuje już za chwilę.

GramTV przedstawia:

Bobb-Semple ma na koncie kilka znaczących ról telewizyjnych – widzowie mogą kojarzyć go jako Orlando Johnsona z All American: Homecoming, gdzie awansował z postaci drugoplanowej do głównej w trzecim sezonie. Wcześniej występował także w One of Us is Lying i Free Reign. Aktor zaczynał jednak na deskach londyńskiego West Endu, a jego kariera nabrała rozpędu po ukończeniu Identity School of Acting i debiucie w produkcjach BBC. To mimo wszystko nazwisko wciąż mało znane, a rola w Tomb Raider może być dla niego znacząca.

Nad serialowym Tomb Raiderem czuwa długa lista producentów, w tym Crystal Dynamics, Wells Street Productions, Story Kitchen oraz Amazon MGM Studios. Projekt powstaje w ramach szerokiej umowy dotyczącej rozwijania uniwersum Tomb Raidera w filmach i serialach. Bobb-Semple jest reprezentowany przez Identity Agency Group, a my czekamy na kolejne nazwiska i pierwsze szczegóły fabuły.

Źródło:https://variety.com/2025/tv/global/tomb-raider-series-martin-bobb-semple-recurring-role-1236592701/

Popkultura
Amazon
adaptacja gry
serial aktorski
serial telewizyjny
serial
Tomb Raider
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


