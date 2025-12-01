Powiększa się obsada serialowego Tomb Raider. Tego nazwiska nikt się nie spodziewał

Bo aktor jest raczej mało znany. To on będzie partnerować Sophie Turner, która wcieli się w Larę Croft.

Amazon Prime Video kompletuje obsadę aktorskiego Tomb Raidera, a do zespołu dołącza kolejna ważna postać. Jak ustaliło Variety, w jednej z głównych ról zobaczymy Martina Bobb-Semple’a, wschodzącą brytyjską gwiazdę znaną m.in. z serialu All American: Homecoming. Aktor ma być stałym członkiem obsady, a szczegóły dotyczące jego postaci, podobnie jak większości fabuły, są trzymane w tajemnicy.

Michael Shelford

Powiększa się obsada serialowego Tomb Raider

Produkcja serialu nabiera tempa po oficjalnym potwierdzeniu, że Sophie Turner wcieli się w Larę Croft. Jak wiadomo, za projekt odpowiada Phoebe Waller-Bridge, która pełni rolę twórczyni, scenarzystki i producentki wykonawczej. Towarzyszy jej Chad Hodge jako współshowrunner, a reżyserią zajmie się Jonathan van Tulleken. Zdjęcia zaplanowano na 19 stycznia, co oznacza, że produkcja wystartuje już za chwilę.