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Matt Damon nie powiedział jeszcze ostatniego słowa jako Jason Bourne. U jego boku może pojawić się nowa, zaskakująca gwiazda

Jakub Piwoński
2026/07/22 10:00
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Według najnowszych doniesień Zendaya ma odegrać kluczową rolę w kolejnej odsłonie serii o Jasonie Bournie. To właśnie ona ma przejąć franczyzę w przyszłości.

Matt Damon od dłuższego czasu deklaruje gotowość do ponownego wcielenia się w Jasona Bourne'a w kolejnej odsłonie kultowej serii szpiegowskiej. Równocześnie pojawiały się doniesienia, że studio rozważa przekazanie franczyzy Zendayi, która miałaby zostać nową twarzą cyklu. Najnowsze przecieki wskazują jednak na zupełnie inny scenariusz – oboje mogą spotkać się na ekranie i wspólnie poprowadzić nową historię.

Zendaya
Zendaya

Zendaya ma przejąć pałeczkę po Mattcie Damonie

Informacje pochodzą od branżowego insidera Jeffa Sneidera, który twierdzi, że nowy film nie będzie pełnym restartem serii. Zamiast tego ma opowiedzieć historię, w której Jason Bourne wciąż pozostanie głównym bohaterem, ale ważną rolę odegra nowa postać grana przez Zendayę. Według tych doniesień aktorka ma zostać przygotowana do przejęcia franczyzy w kolejnych filmach. Studio ma postrzegać ją jako naturalną następczynię Matta Damona i nową twarz serii, choć sam aktor wciąż ma odgrywać kluczową rolę w nadchodzącej produkcji.

GramTV przedstawia:

Kilka dni temu Damon ujawnił w programie The Rich Eisen Show, że trwają prace nad kolejnym filmem o Jasonie Bournie. Za kamerą ma stanąć Edward Berger, reżyser nagrodzonego Oscarem Konklawe, co już wcześniej wzbudziło spore zainteresowanie fanów. Na razie Universal nie potwierdził udziału Zendayi. Warto jednak przypomnieć, że już kilka miesięcy temu pojawiały się doniesienia, iż aktorka prowadzi rozmowy dotyczące serii. Najnowszy przeciek sugeruje, że negocjacje mogły zakończyć się sukcesem.

Seria Jason Bourne doczekała się dotychczas pięciu filmów, które łącznie zarobiły około 1,64 mld dolarów na całym świecie. Choć ostatnie odsłony nie powtórzyły sukcesu oryginalnej trylogii, Universal najwyraźniej wierzy, że połączenie doświadczenia Matta Damona z popularnością Zendayi może otworzyć marce nowy rozdział.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/20/bourne-zendaya-team-up

Tagi:

Popkultura
aktor
Jason Bourne
matt damon
Zendaya
aktorka
kino akcji
nowy film
Edward Berger
kino szpiegowskie
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112