Matt Damon nie powiedział jeszcze ostatniego słowa jako Jason Bourne. U jego boku może pojawić się nowa, zaskakująca gwiazda

Według najnowszych doniesień Zendaya ma odegrać kluczową rolę w kolejnej odsłonie serii o Jasonie Bournie. To właśnie ona ma przejąć franczyzę w przyszłości.

Matt Damon od dłuższego czasu deklaruje gotowość do ponownego wcielenia się w Jasona Bourne'a w kolejnej odsłonie kultowej serii szpiegowskiej. Równocześnie pojawiały się doniesienia, że studio rozważa przekazanie franczyzy Zendayi, która miałaby zostać nową twarzą cyklu. Najnowsze przecieki wskazują jednak na zupełnie inny scenariusz – oboje mogą spotkać się na ekranie i wspólnie poprowadzić nową historię.

Zendaya ma przejąć pałeczkę po Mattcie Damonie

Informacje pochodzą od branżowego insidera Jeffa Sneidera, który twierdzi, że nowy film nie będzie pełnym restartem serii. Zamiast tego ma opowiedzieć historię, w której Jason Bourne wciąż pozostanie głównym bohaterem, ale ważną rolę odegra nowa postać grana przez Zendayę. Według tych doniesień aktorka ma zostać przygotowana do przejęcia franczyzy w kolejnych filmach. Studio ma postrzegać ją jako naturalną następczynię Matta Damona i nową twarz serii, choć sam aktor wciąż ma odgrywać kluczową rolę w nadchodzącej produkcji.