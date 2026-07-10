Nowy film Martina Scorsese może być jego najbardziej osobistym dziełem

Martin Scorsese przygotowuje kolejny film, ale wszystko wskazuje na to, że What Happens at Night będzie czymś więcej niż tylko następnym projektem jednego z najwybitniejszych reżyserów naszych czasów. W podcaście The Zach Sang Show o scenariuszu opowiedziała jego córka, Francesca Scorsese. Jej słowa sugerują, że produkcja będzie wyjątkowo osobistą opowieścią o miłości, przemijaniu i żałobie.
What Happens at Night może być jego najbardziej osobistym dziełem
Francesca Scorsese zdradziła, że scenariusz przeczytała wspólnie z ojcem. Jak przyznała, bardzo szybko dostrzegła wyraźne podobieństwa między historią przedstawioną w filmie a sytuacją, z którą ich rodzina zmaga się od lat. Słowa Franceski nabierają szczególnego znaczenia w kontekście żony reżysera, Helen Morris, która od ponad 30 lat choruje na Parkinsona.
To historia o mężu i umierającej żonie. Ten film jest bardzo osobisty. Myślę, że tata próbuje w nim zmierzyć się z żałobą. W pewnym sensie sami przeżywamy ją już teraz, opłakując moją mamę, choć wciąż jest z nami.
Po zakończeniu lektury nie potrafiła ukryć emocji.
Kiedy skończyliśmy czytać scenariusz, po prostu rozpłakałam się. Pomyślałam wtedy: „To właśnie w ten sposób próbujesz sobie z tym wszystkim poradzić”.
GramTV przedstawia:
What Happens at Night opowie historię amerykańskiego małżeństwa, które udaje się do niewielkiego, zaśnieżonego europejskiego miasteczka, aby adoptować dziecko. Podczas pobytu w niemal opustoszałym hotelu para spotyka szereg tajemniczych postaci, a otaczająca ich rzeczywistość zaczyna zacierać granicę między snem a jawą. Bohaterka grana przez Jennifer Lawrence cierpi na zaawansowanego raka i chce przed śmiercią spełnić marzenie o pozostawieniu mężowi dziecka. Film ma wykorzystać tę historię do opowiedzenia o miłości, stracie, lęku i pogodzeniu się z nieuchronnością przemijania.
W głównych rolach wystąpią Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence, a na ekranie pojawią się także Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson, Jared Harris, Louis Cancelmi, Ilinca Manolache i Gabriel Spahiu. Produkcja powstaje dla Apple na podstawie powieści Petera Camerona pod tym samym tytułem, a scenariusz przygotował Patrick Marber. Data premiery nie została jeszcze ujawniona.
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