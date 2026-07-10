Nowy film Martina Scorsese może być jego najbardziej osobistym dziełem

Martin Scorsese przygotowuje kolejny film, ale wszystko wskazuje na to, że What Happens at Night będzie czymś więcej niż tylko następnym projektem jednego z najwybitniejszych reżyserów naszych czasów. W podcaście The Zach Sang Show o scenariuszu opowiedziała jego córka, Francesca Scorsese. Jej słowa sugerują, że produkcja będzie wyjątkowo osobistą opowieścią o miłości, przemijaniu i żałobie.

What Happens at Night może być jego najbardziej osobistym dziełem

Francesca Scorsese zdradziła, że scenariusz przeczytała wspólnie z ojcem. Jak przyznała, bardzo szybko dostrzegła wyraźne podobieństwa między historią przedstawioną w filmie a sytuacją, z którą ich rodzina zmaga się od lat. Słowa Franceski nabierają szczególnego znaczenia w kontekście żony reżysera, Helen Morris, która od ponad 30 lat choruje na Parkinsona.