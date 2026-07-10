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Nowy film Martina Scorsese może być jego najbardziej osobistym dziełem

Jakub Piwoński
2026/07/10 11:40
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Córka reżysera nie kryła wzruszenia.

Martin Scorsese przygotowuje kolejny film, ale wszystko wskazuje na to, że What Happens at Night będzie czymś więcej niż tylko następnym projektem jednego z najwybitniejszych reżyserów naszych czasów. W podcaście The Zach Sang Show o scenariuszu opowiedziała jego córka, Francesca Scorsese. Jej słowa sugerują, że produkcja będzie wyjątkowo osobistą opowieścią o miłości, przemijaniu i żałobie.

What Happens at Night
What Happens at Night

What Happens at Night może być jego najbardziej osobistym dziełem

Francesca Scorsese zdradziła, że scenariusz przeczytała wspólnie z ojcem. Jak przyznała, bardzo szybko dostrzegła wyraźne podobieństwa między historią przedstawioną w filmie a sytuacją, z którą ich rodzina zmaga się od lat. Słowa Franceski nabierają szczególnego znaczenia w kontekście żony reżysera, Helen Morris, która od ponad 30 lat choruje na Parkinsona.

To historia o mężu i umierającej żonie. Ten film jest bardzo osobisty. Myślę, że tata próbuje w nim zmierzyć się z żałobą. W pewnym sensie sami przeżywamy ją już teraz, opłakując moją mamę, choć wciąż jest z nami.

Po zakończeniu lektury nie potrafiła ukryć emocji.

Kiedy skończyliśmy czytać scenariusz, po prostu rozpłakałam się. Pomyślałam wtedy: „To właśnie w ten sposób próbujesz sobie z tym wszystkim poradzić”.

GramTV przedstawia:

What Happens at Night opowie historię amerykańskiego małżeństwa, które udaje się do niewielkiego, zaśnieżonego europejskiego miasteczka, aby adoptować dziecko. Podczas pobytu w niemal opustoszałym hotelu para spotyka szereg tajemniczych postaci, a otaczająca ich rzeczywistość zaczyna zacierać granicę między snem a jawą. Bohaterka grana przez Jennifer Lawrence cierpi na zaawansowanego raka i chce przed śmiercią spełnić marzenie o pozostawieniu mężowi dziecka. Film ma wykorzystać tę historię do opowiedzenia o miłości, stracie, lęku i pogodzeniu się z nieuchronnością przemijania.

W głównych rolach wystąpią Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence, a na ekranie pojawią się także Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson, Jared Harris, Louis Cancelmi, Ilinca Manolache i Gabriel Spahiu. Produkcja powstaje dla Apple na podstawie powieści Petera Camerona pod tym samym tytułem, a scenariusz przygotował Patrick Marber. Data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/9/what-happens-at-night-scorseses-most-personal-film

Tagi:

Popkultura
film
wywiad
filmy
thriller
dramat
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jennifer lawrence
Martin Scorsese
Leonardo DiCaprio
aktorka
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112