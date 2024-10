Gwiazda Akolity atakuje Disneya za brak obrony aktorów przed toksycznymi fanami. „Muszą przestać milczeć”

Hollywoodzkie studia chcą poprawić jakość swoich produkcji i z tego względu zamierzają wprowadzić szereg zmian, które mają chronić swoje gwiazdy, jak również zadbać o jakość produkowanych filmów, czy seriali. Zakres nowych działań obejmuje tworzenie grup superfanów, z którymi konsultowane będą materiały marketingowe produkcji, aby lepiej trafiały do sympatyków danej marki, a także przejmowanie kont aktorów w mediach społecznościowych w czasie, w których toksyczni widzowie będą ich atakować. Właśnie do tej drugiej kwestii odniosła się Jodie Turner-Smith, gwiazda Akolity, która w serialu z Gwiezdnych wojen wcieliła się w matkę Aniseyę. Chociaż aktorka nie oberwała tak mocno od niektórych fanów, jak inni jej koledzy z planu, w tym Amandla Stenberg, to odniosła się do obrażania i nękania aktorów przez osoby w internecie, szczególnie w mediach społecznościowych.

Gwiezdne wojny: Akolita – Jodie Turner-Smith obwinia Disneya za brak obrony atakowanych aktorów

Turner-Smith za taki stan rzeczy wini Disneya, który jej zdaniem powinien stanąć w obronie atakowanych aktorów. Gwiazda uważa, że dyrektorzy i producenci ze studia nie stracą pieniędzy, ponieważ wielu odbiorcy tych seriali to osoby wielu ras.