To największy błąd Power Rangers. Twórca serialu przyznaje, że dzisiaj tak stereotypowy casting by nie przeszedł

Hollywood Demons to najnowszy serial dokumentalny, który zadebiutował pod koniec marca. Produkcja ujawnia szokujące kulisy nad niektórymi głośnymi tytułami, w tym Power Rangers. W poprzednim odcinku ujawniono, że praca nad serialem była wyczerpująca i podczas kręcenia pilotażowego odcinka doszło do zasłabnięcia jednego z członków obsady, a mimo to twórcy dalej chcieli kręcić scenę. Dopiero interwencja pozostałych aktorów, w tym głównych gwiazd widowiska, skłoniła ekipę do przerwania zdjęć i wezwania karetki. Teraz pojawiły się kolejne rewelacje dotyczące pierwszego sezonu Power Rangers, o którym opowiedział Tony Oliver, główny scenarzysta serialu. W wywiadzie, który trafił do Hollywood Demons, powiedział wprost, że zatrudnienie czarnoskórego aktora do roli Czarnego Wojownika i azjatyckiej aktorki jako Żółtej Wojowniczki było jednym z największych błędów Power Rangers.

Power Rangers – scenarzysta ujawnił stereotypowe podejście do postaci w oryginalnym serialu

W tamtych czasach nikt z ekipy nie zwrócił uwagi na stereotypowe podejście do castingu. Oliver wyznał, że nikt nie myślał w takich kategoriach, dlatego również w drugim sezonie ci sami aktorzy wcielili się w główne postacie. Dopiero jeden z asystentów scenarzysty uświadomił go, że „nie jest to właściwe”.