Ile naprawdę kosztował Akolita? Majątek, ale nie jest to najdroższy serial z Gwiezdnych wojen

Tylko jeden serial ze świata Star Wars kosztował więcej od skasowanego niedawno Akolity.

Zgodnie z przewidywaniami Gwiezdne wojny: Akolita zostało skasowane już po pierwszym sezonie. Disney podjął decyzję jeszcze w sierpniu, czyli miesiąc po zakończeniu serialu. Główna gwiazda widowiska, Amandla Stenberg, przyznała, że nie jest zaskoczona takim obrotem spraw i spodziewała się skasowania, a winę za to obarczyła „toksycznych fanów”. Najwyraźniej jednak Lucasfilm zrozumiał popełnione błędy i w przyszłości chce zaoferować mniej seriali ze świata Star Wars, aby przede wszystkim postawić na pierwszym miejscu jakość. Studio musiało coś zmienić w swoich wewnętrznych planach, jako że Akolita to jedna z najdroższych porażek w historii. Okazuje się jednak, że budżet serialu był znacznie wyższy od tego, który wcześniej podawano. Gwiezdne wojny: Akolita – Lucasfilm miało wydać aż 231 mln dolarów na wyprodukowanie serialu Jeszcze przed premierą Akolity informowano, że Lucasfilm wydał aż 180 mln dolarów. Jednak serwis That Park Place dotarło do zeznania podatkowego brytyjskiego oddziału Disneya. Studio miało wydać na serial 172 mln funtów, czyli 231 mln dolarów. Oznacza to, że jeden odcinek Akolity kosztował oszałamiające 28,75 mln dolarów.

Nie jest to jednak najdroższy serial z Gwiezdnych wojen. Lucasfilm wydało trochę więcej na pierwszy sezon Andora, który według szacunków The Hollywood Reporter kosztował aż 250 mln dolarów. Warto jednak wziąć pod uwagę, że pierwszy sezon Andora liczył 12 odcinków i wyprodukowanie pojedynczego epizodu pochłaniało średnio 20,8 mln dolarów. Koszt produkcji jednego odcinka Akolity jest więc większy, zważywszy na to, że serial liczy tylko osiem odcinków.

Do tej pory najdroższym serialem z Gwiezdnych wojen w przeliczeniu na koszt wyprodukowania jednego odcinka miał być Obi-Wan Kenobi. Chociaż w niektórych źródłach podano, że serial kosztował tylko 90 mln dolarów i miał być najtańszym serialem z uniwersum Star Wars, to pojawiły się również inne informacje, że jeden epizod przygód Kenobiego kosztował 25 mln dolarów. Przy sześciu odcinkach daje to kwotę 150 mln dolarów. Znamy również budżet kolejnego serialu z Gwiezdnych wojen, który zadebiutuje na Disney+ jeszcze w tym roku. Według najnowszych szacunków Załoga rozbitków miała kosztować 136 mln dolarów i plasuje tę produkcję na trzecim lub czwartym miejscu wśród najdroższych seriali ze Star Wars.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.