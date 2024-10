Wytwórnie idą na wojnę z hejterami. Powołają grupy superfanów, aby pomagali im przy produkcjach

Kolejnym pomysłem jest tworzenie grup superfanów, którzy będą oceniali materiały marketingowe wybranych projektów. Tym sposobem studia chcą uniknąć negatywnych reakcji fanów. Studia chcą również wykorzystać tę wiedzę, aby dowiedzieć się, co można poprawić w ich filmach i serialach, jeżeli produkcja wciąż będzie znajdować się na wczesnym etapie i będzie pole na wprowadzenie jakichkolwiek poprawek.

Powiedzą nam po prostu: „Jeśli to zrobicie, to fani się będą mścić”. Jeśli otrzymamy zwrotne informacje wystarczająco wcześnie, a film nadal będzie znajdować się w fazie produkcji, to możemy wprowadzić takie zmiany – powiedziała jedna z osób pracująca w studiu filmowym.