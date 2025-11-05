Zaloguj się lub Zarejestruj

Paramount nie będzie współpracować z artystami, którzy popierają bojkot Izraela

Jakub Piwoński
2025/11/05 07:40
Paramount pod rządami Davida Ellisona ma ograniczać współpracę z gwiazdami — Variety o „czarnej liście” i politycznych zmianach w studiu

Pod kierownictwem nowo mianowanego dyrektora Davida Ellisona Paramount ma zmieniać strategię współpracy z twórcami — tak wynika z obszernego raportu Variety. Według źródeł magazynu studio stworzyło listę talentów, z którymi w najbliższym czasie nie będzie pracować, a część decyzji ma związek z politycznymi stanowiskami sygnatariuszy apelu w sprawie konfliktu w Strefie Gazy. Studio ma ograniczyć współpracę z częścią hollywoodzkich gwiazd, w tym z Emmą Stone, Javierem Bardemem czy Joaquinem Phoenixem, którzy podpisali list wzywający do bojkotu izraelskich instytucji filmowych.

Według źródeł Variety, kierownictwo Paramount stworzyło nieformalną „czarną listę” artystów i filmowców, z którymi nie będzie współpracować w dającej się przewidzieć przyszłości. Studio ma uważać część z nich za „jawnie antysemickich”, „ksenofobicznych” lub „homofobicznych”. Nie ma jednak pewności, czy na liście faktycznie znaleźli się sygnatariusze wspomnianego apelu.

Jak informowaliśmy wcześniej, wśród osób, które podpisały się pod oświadczeniem Film Workers for Palestine, znaleźli się m.in. Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, Boots Riley, Adam McKay, Olivia Colman, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Javier Bardem, Emma Stone, Andrew Garfield, Joaquin Phoenix i Rooney Mara.

Kilka tygodni temu Paramount był pierwszym dużym hollywoodzkim studiem, które publicznie odrzuciło ten apel, wzywający do bojkotu kulturalnego izraelskich instytucji oskarżanych o „ludobójstwo i apartheid” wobec Palestyńczyków. Niedługo potem podobne stanowisko zajęło Warner Bros.

Variety podaje, że David Ellison chce przekształcić Paramount w „bardziej amerykańskie” i „środkowokrajowe” studio, przyjazne odbiorcom z konserwatywnych regionów USA. W praktyce miałoby to oznaczać produkcję filmów i seriali o bardziej patriotycznym, tradycyjnym tonie.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/11/4/paramount-has-blacklisted-talent-deemed-overtly-antisemitic

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


