Guerrilla bardzo zadowolone ze sprzedaży gier spod szyldu Horizon

PlayStation i Guerrilla mają powód do świętowania. Firmy ujawniły, że franczyza Horizon przekroczyła 32 miliony sprzedanych egzemplarzy.

Seria, na którą składają się Horizon Zero Dawn z 2017 roku i jego rozszerzenie Frozen Wilds, Horizon Forbidden West z 2022 roku i tegoroczne rozszerzenie Burning Shores oraz niedawno wydany tytuł ekskluzywny na PSVR2, Horizon Call of the Mountain, szybko stały się jednymi z najlepiej sprzedających się gier na PlayStation.

W nowym poście na blogu PlayStation szczegółowo opisującym historię Guerrilla, ujawniono, że seria Horizon przekroczyła 32,7 miliony sprzedanych egzemplarzy na całym świecie. Samo Horizon Forbidden West ma na koncie 8,4 milionów sprzedanych kopii gry.