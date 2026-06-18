GTA Online jako narzędzie badań społecznych? UK finansuje nietypowy eksperyment

Rządowy projekt ma analizować zachowania graczy w Rockstarowym świecie.

Brytyjski rząd miał uruchomić nietypowy projekt badawczy, w ramach którego pracownicy są opłacani za granie w GTA Online z losowymi graczami. Celem programu, jak wynika z doniesień medialnych, jest analiza „lived experience”, czyli realnych doświadczeń uczestników w środowisku gry. GTA Online – rządowy eksperyment w wirtualnym świecie Według raportu The Telegraph projekt rozpoczął się w 2024 roku i jest realizowany przez jednostkę Policy Lab działającą w ramach Departamentu Edukacji. Pracownicy mieli dołączać do sesji GTA Online i obserwować interakcje graczy podczas wykonywania misji, takich jak napady, działalność biznesowa czy swobodna eksploracja świata.

Jednym z założeń programu ma być analiza tego, jak gracze zachowują się w środowisku cyfrowym oraz jakie emocje towarzyszą im podczas wspólnej gry. Badacze mieli również prowadzić rozmowy z uczestnikami podczas rozgrywki, co – według opisu – pozwala lepiej zrozumieć doświadczenia społeczne w przestrzeni online. Wśród wniosków, jakie miały pojawić się w raporcie, znalazły się m.in. obserwacje dotyczące popularności aktywności biznesowych w grze, takich jak zarządzanie klubami nocnymi czy jachtami, a także fakt, że gracze chętnie spędzają czas na swobodnej jeździe i rozmowach.

GramTV przedstawia:

Projekt szybko wywołał krytykę części polityków. W debacie publicznej pojawiły się głosy sugerujące, że finansowanie takich działań z pieniędzy podatników jest nieuzasadnione, a efekty badań mogą nie wnosić istotnej wartości analitycznej. Jednocześnie część źródeł wskazuje, że program mógł zostać rozpoczęty jeszcze za poprzedniego rządu i jest kontynuowany mimo zmiany władzy. Nie brakuje jednak argumentów, że tego typu badania mogą mieć praktyczne zastosowanie w analizie zachowań społecznych w środowiskach cyfrowych. GTA Online, jako rozbudowany świat multiplayer, pozwala obserwować interakcje, które w tradycyjnych warunkach są trudniejsze do uchwycenia. Na ten moment nie pojawiły się oficjalne szczegóły dotyczące dalszych etapów projektu ani jego potencjalnych wyników. 46 milionów kopii w dniu premiery – szalone prognozy dla GTA 6