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Internet przyszłości? Chińczycy przesłali dane z prędkością 51,3 Tb/s

Maciej Petryszyn
2026/07/07 19:00
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Dziś trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez szybkiego internetowego łącza. Gierki na Steamie same się nie pobiorą, na halo!

Ale na poważnie – szybki internet to podstawa. Szczególnie w obliczu stale rosnącej jakości grafik czy nagrań.

Chiny osiągnęły kamień milowy w szybkości przesyłu danych
Chiny osiągnęły kamień milowy w szybkości przesyłu danych
Grafika wygenerowana przez AI

Przesył z prędkością 51,3 Tb/s

Pytanie, gdzie jest granica? Trudno powiedzieć, aczkolwiek chińskim inżynierom z firm telekomunikacyjnych i światłowodowych udało się przekroczyć kolejną imponującą granicę. Połączone siły takich gigantów, jak China Telecom, Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company oraz Dekoli pozwoliły osiągnąć łączną przepustowość na poziomie 51,3 Tb/s na dystansie około 206 km. To wszystko w ramach, jak mówią sami autorzy projektu, pierwszej na świecie próby terenowej systemu transmisji w światłowodach z pustym rdzeniem i jednocześnie bez użycia regeneratorów sygnału.

GramTV przedstawia:

Warto zatrzymać się właśnie przy rzeczonym kablu z pustym rdzeniem. Klasyczny światłowód przesyła światło poprzez szkło, natomiast przewody wykorzystane tutaj robią to za pomocą powietrza. W ten sposób inżynierom udaje się redukować opóźnienia sygnału, a jednocześnie zwiększać przepustowość całej transmisji. Nigdy wcześniej nie zdołano jednak rozwiązać problemów związanych z transmisją sygnału o wysokiej mocy – dopiero teraz dokonali tego Chińczycy. Szczególne znaczenie ma fakt, iż udało im się to w warunkach nielaboratoryjnych, co jest obiecujące pod kątem szerszego wykorzystania wspomnianej technologii.

Chińscy inżynierowie wprowadzili przy tym dodatkowe środki bezpieczeństwa, by ograniczyć ryzyko związane z awariami. Mowa tutaj np. o wykrywaniu anomalii mocy, automatycznych blokadach bezpieczeństwa czy też mechanizmach reagowania uruchamiających ostrzeżenia w całym systemie. Wdrożono również nową architekturę wzmacniacza opartą na kaskadowych, podwójnych jednostkach wzmacniających oraz wieloelementowym domieszkowaniu, co pozwoliło poprawić wydajność i stabilność optycznego wzmacniania sygnału w warunkach wysokiej mocy. Całość osiągnęła maksymalną moc wyjściową na poziomie 33,5 dBm. Jak zostało wspomniane, wyniki opisywane m.in. przez branżowe media, to swoisty kamień milowy, a jednocześnie przekroczenie wyznaczanych dotychczas granic. Można przy tym założyć, że bynajmniej nie jest to niczyje ostatnie słowo.

Źródło:https://interestingengineering.com/innovation/china-researchers-transmit-a-whooping-51-3tb-s-through-an-optical-fiber-channel

Tagi:

Tech
Technologie
Chiny
osiągnięcia
badania
technologia
internet
prędkość
światłowód
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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tel. (+48 22) 332 16 00
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