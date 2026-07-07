Internet przyszłości? Chińczycy przesłali dane z prędkością 51,3 Tb/s

Warto zatrzymać się właśnie przy rzeczonym kablu z pustym rdzeniem. Klasyczny światłowód przesyła światło poprzez szkło, natomiast przewody wykorzystane tutaj robią to za pomocą powietrza. W ten sposób inżynierom udaje się redukować opóźnienia sygnału, a jednocześnie zwiększać przepustowość całej transmisji. Nigdy wcześniej nie zdołano jednak rozwiązać problemów związanych z transmisją sygnału o wysokiej mocy – dopiero teraz dokonali tego Chińczycy. Szczególne znaczenie ma fakt, iż udało im się to w warunkach nielaboratoryjnych, co jest obiecujące pod kątem szerszego wykorzystania wspomnianej technologii.

Chińscy inżynierowie wprowadzili przy tym dodatkowe środki bezpieczeństwa, by ograniczyć ryzyko związane z awariami. Mowa tutaj np. o wykrywaniu anomalii mocy, automatycznych blokadach bezpieczeństwa czy też mechanizmach reagowania uruchamiających ostrzeżenia w całym systemie. Wdrożono również nową architekturę wzmacniacza opartą na kaskadowych, podwójnych jednostkach wzmacniających oraz wieloelementowym domieszkowaniu, co pozwoliło poprawić wydajność i stabilność optycznego wzmacniania sygnału w warunkach wysokiej mocy. Całość osiągnęła maksymalną moc wyjściową na poziomie 33,5 dBm. Jak zostało wspomniane, wyniki opisywane m.in. przez branżowe media, to swoisty kamień milowy, a jednocześnie przekroczenie wyznaczanych dotychczas granic. Można przy tym założyć, że bynajmniej nie jest to niczyje ostatnie słowo.