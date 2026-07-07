Internet przyszłości? Chińczycy przesłali dane z prędkością 51,3 Tb/s

Ale na poważnie – szybki internet to podstawa. Szczególnie w obliczu stale rosnącej jakości grafik czy nagrań.
Przesył z prędkością 51,3 Tb/s
Pytanie, gdzie jest granica? Trudno powiedzieć, aczkolwiek chińskim inżynierom z firm telekomunikacyjnych i światłowodowych udało się przekroczyć kolejną imponującą granicę. Połączone siły takich gigantów, jak China Telecom, Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company oraz Dekoli pozwoliły osiągnąć łączną przepustowość na poziomie 51,3 Tb/s na dystansie około 206 km. To wszystko w ramach, jak mówią sami autorzy projektu, pierwszej na świecie próby terenowej systemu transmisji w światłowodach z pustym rdzeniem i jednocześnie bez użycia regeneratorów sygnału.
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